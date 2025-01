Tesztoszteron-koncert vendégzenészekkel

A projektvezető Kónya-Ütő Bence szerint a színészzenekarok ideje lejárt, legalábbis már túl vagyunk azon a trenden, mely nyomán több színészzenekar is létrejött Erdélyben. A Tesztoszteron több jó bulit is tartott, és népszerű volt a szórakoztató zenés produkciók kedvelői körében, de a színész úgy véli, a közismert slágerek unalmassá válhatnak, és előbb-utóbb az a fajta humor is kifullad, amit ezek a koncertek képviseltek, ezért is nem készültek új műsoraik a közelmúltban. „Nem véletlen, hogy a zenekarok nem szoktak színházi előadásokat játszani, ez fordítva is indokolt lenne. Egy ideig meg lehet oldani jópofából ezeket a fellépéseket, de nem vagyunk olyan jó zenészek, hogy ezt rendszeresen műveljük” – fogalmazott. Ezért kicsit változtattak a koncepción, és ezúttal az elmúlt 5–10 év előadászenéiből inspirálódva állítottak össze műsort.

Többnyire olyan dalokat adnak elő, amelyeket különböző előadásokban énekeltek a színészek – árulta el Márton Lóránt színművész, a zenekar másik oszlopos tagja, hozzátéve, nagyon sokat emel a produkció színvonalán a vendégzenészek közreműködése. „Csak szuperlatívuszokban tudok róluk beszélni, egészen másképp szólalnak meg a dalok az ő segítségükkel. Új színeket, új hangulatokat hoztak be, és hatalmas energiát, motiváló erőt jelentenek számomra ahhoz, hogy megpróbáljam felülmúlni önmagam. Nagyon komolyan dolgozom azon, hogy sikerüljön átugrani a magasabb lécet, és ne a színészet köntösében tetszelegjek majd a koncerten” – fogalmazott.

Zakariás Zalán rendező röviden felelevenítette a zenekar létrejöttének történetét, hangsúlyozva, hogy neki is jó érzés újra fellépni a Tesztoszteronnal, de ebbe az örömbe fájdalmas érzések is vegyülnek. Hisz állandóan eszébe jut a néhai Nagy Alfréd színművész, akivel nemcsak szakmailag kötődtek egymáshoz, hanem igazi jó barátok voltak, szabadidejükben sokat lógtak együtt. A színészzenekar ötletét is együtt találták ki a Frédi konyhájában a Tesztoszteron című előadás próbaidőszakában, miután korábban évekig tervezték, hogy létrehoznak egy zenekart, de erre sosem volt elég idejük. Végül is úgy született meg az együttes, hogy ő maga a darab rendezőjeként kitalálta: a színészek zenéljenek az előadásban, így időt biztosított számukra próbálni. Mint mondta, valójában ezek a legszebb élményei a szentgyörgyi színházzal kapcsolatosan, a Tesztoszteron című előadás és az ebből kinövő zenekar.

„Életem legszebb pillanatai voltak, és tudom, hogy Frédi is így volt ezzel. Ez a koncert olyan számomra, mint annak az egész időszaknak a felelevenítése. Tele van a lelkem örömmel, hogy újra részese lehetek ennek, ezúttal vendégzenészként, ráadásul elektromos gitáron játszom, nagyjából a Frédi helyében. Hiszek abban, hogy ő ezt az egészet látja, hallja, ezért olyan ez számomra, mintha újra találkoznék vele egy másik dimenzióban” – vallotta Zakariás Zalán.

A ma este 20.30-kor kezdődő ünnepi Tesztoszteron-koncerten a Tamási Áron Színház társulatának valamennyi színésze fellép olyan neves vendégzenészek közreműködésével, mint Szőcs Botond (zongora), Gáspár Álmos (gitár) és Ráduly Zsófia (hegedű).