Bizony, egy újabb év telt el: 2024. Már nem ismeretlen. Már csak emlékként őrzöm minden pillanatát. S ahogy az emlékképek előjönnek, úgy adok hálát neked és magasztallak, Istenem. Mert sok áldásodért, rengeteg sok ajándékodért megillet az őszinte köszönöm. Köszönöm, Uram, hogy 2024 minden percében érezhettem: Te velem vagy! Nem hagytál magamra sem örömömben, sem bánatomban. Köszönöm hűséges segítőtársamat, drága szép gyermekeimet, a szülei­met, testvéremet. Köszönöm, hogy általuk is megmutattad: nem vagyok soha egyedül! És köszönöm a hátszelet a vitorlámba, mely segített elérni célokat, valóra váltani álmokat! Ugyanakkor, Uram, tudd, hogy a kudarcokért is képes vagyok hálát adni. Köszönöm azokat a terveket, melyeket nem valósíthattam meg: tudom, valamitől megóvtál, védtél, más útra tereltél. Bocsásd meg, ha ezt először zúgolódással fogadtam, most azonban, visszatekintve és emlékeim közt rendet rakva látom: a te akaratodnál nincs tökéletesebb terv számomra. Add, hogy akaratodat tudjam mindig elfogadni!

Köszönöm, hogy ebben az évben is érezhettem: formál, csiszol kezed. Néha fájt, volt, hogy könnybe lábadt szemem, kérdőre is vontalak, hogy miért kell mindezt átélnem. De a kérdésben már ott volt a válasz is: azért, hogy egyre közelebb kerüljek tehozzád. Hálát adok hát minden akadályért, elbotlásért, betegségért, bánatért, csalódásért. Semmi sem véletlen, semmi sem hiábavaló az életemben.

Mindenható Istenem! Most már az új évre tekintek. Vajon mit tartogat számomra, családom számára? Bármennyire is szeretném előre tudni, tisztában vagyok vele, hogy csak apránként fog lehullni minden titokról a lepel. És ez így van jól. Mert ahogy jön majd egy nehézség, te úgy fogod adni hozzá az erőt.

Két kéréssel fordulok Hozzád az új év küszöbén, Istenem. Az első az, hogy soha ne fordítsd el tekintetedet rólam és szeretteimről. Mert amíg te mellettem vagy, semmi olyan nem történhet velem, amit ne tudnék elviselni. A másik kérésem pedig az, hogy szüntelenül csepegtesd a te szeretetedet a szívembe. Az én szeretetem véges, de a te szereteteddel sok jót tehetek! Add, hogy szeretettel végezzem munkámat a családban és a munkahelyen, szeretettel nézzek a másik emberre, bárkire, akit az utamba küldesz. Szeretettel fogadjam a kihívásokat, a próbákat, még a nézeteltéréseket is. Add, hogy tudjak bár töredékében úgy szeretni, mint ahogyan te szeretsz engem!

Köszönöm, hogy a nagy szilveszteri zajban, forgatagban, pezsgőspoharak koccanásában, petárdák robbanásában, puszik csattanásában is meghallod halk könyörgésemet. Ámen.

Marosi Tünde