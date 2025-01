Adóemelések és kedvezmények Sepsiszentgyörgyön

Egy 70 négyzetméteres lakásra és egy 1400 köbcentis személygépkocsira kiszabható adó minimális összege 359,25 lej, a maximális pedig 1169,94 lej; Sepsiszentgyörgyön 398,76 lejt kell befizetni jövőben ugyanezekért – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Kedvezmények is vannak: 2025-től az adójuk felétől mentesülnek azok, akik 2024-ben leg­alább három alkalommal adtak vért, illetve azok a nyugdíjasok, akik az országos minimálbérnél kisebb jövedelemmel rendelkeznek, és nincs más ingatlanjuk a saját lakásukon kívül. A már régebb bevett gyakorlat szerint 9 százalékkal kevesebbet fizetnek azok, akik március 31-ig az egész évi adójukat törlesztik, és vannak más kedvezmények is a saját forrásokból korszerűsített és a műemlék épületek lakói, sportegyesületek, nonprofit szervezetek, és forradalmár-oklevéllel rendelkezők számára.

Az infláción kívül a lakhely szerint is módosulhat az adószint: az idén felújított utcákban emelkedik, a jövő évre tervezett felújítások helyszínén pedig alacsonyabb marad. A város adózási övezeteit, az egyes utcák vagy utcarészek besorolását évente frissíti az önkormányzat, az adózási szint megállapításánál a központhoz és a buszmegállókhoz való távolság, a közművesítés és közvilágítás megléte, illetve a közbiztonság is számít.

A kedvezmények mellett büntetéseket is kiszab a város: az elhanyagolt épületek tulajdonosait magasabb adóval sújtják, bár a jelek szerint nem nagy eredménnyel. A belváros egyik leromlott műemlékére, a központi posta épületére már évek óta kiróják a 300 százalékos adót, de felújításnak híre-pora sincs, ahogy az áramszolgáltató 400 százalékos büntetőadóval terhelt Nicolae Bălcescu utcai háza is zavartalanul porladozik tovább. E két állandósult tétel mellett négy magánház tulajdonosainak kell emelt értékű összeget fizetniük: egy Kós Károly és egy Füzes utcai ingatlanra 300–300, egy Borvíz és egy József Attila utcai ingatlanra pedig 400–400 százalékos adót. Persze vannak más épületek is, amelyek rászolgálnának a büntetőadóra, a szintén műemléki rangú régi vágóhídra Czimbalmos-Kozma Csaba rá is kérdezett, és hamar kiderült, hogy egy sportegyesület tulajdonaként teljes adómentességet élvez, dacára annak, hogy nem sporttevékenység zajlik benne.

A jogi személyek helyi adói idénhez képest jövőre nem változnak.