M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e havi előadásai a Háromszék Tánc­stúdióban: 10-én, pénteken 19 órától Vadnyom, rendező: Uray Péter (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 45 perc szünet nélkül); 17-én, pénteken 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu, (időtartam: 1 óra, szünet nélkül); 19-én, vasárnap 19 órától Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc (szünet nélkül).

VENDÉGJÁTÉK. A szatmárnémeti Harag György Társulat és a Dinu Lipatti Filharmónia közös produkciójaként, Andrei Șerban világhírű rendező irányításával ké­szült a My Fair Lady című musical-előadás, mely január 11-én és 12-én este 7 órától látható a Tamási Áron Színház nagytermében. Jegyek még kaphatóak a biletmaster.ro honlapon és a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában.

KONCERT-ELŐADÁS. 21-én, kedden (bemutató) és 23-án, csütörtökön 19 órától a kamarateremben Valóság nagybátyám – koncert-elő­adás Cseh Tamás dalaiból.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi színházi előadásokra a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16 óráig, pénteken: 9–13 óráig, valamint előadások napján egy órával az előadás előtt.

KOVÁSZNA. Január 6-tól kezdődően kaphatóak jegyek elővételben a Kovásznai Művelődési Ház jegypénztárában, hétfőtől csütörtökig naponta 8–15 óráig, pénteken 8–13 óra között a következő előadásokra: a Székely Góbék legújabb, Mári visszatér színpadi előadására; a Hahota jubileumi kabaré előadására, melyre február 26-án, szerdán 20 órától kerül sor; Huszka Jenő: Lili bárónő, az Operettisimo produkciója két felvonásban. További információ a 0762 674 516-os telefonon.

Zene

VÍZKERESZTI HANGVERSENY. Január 6-án 19 órától kerül sor a hagyományos vízkereszti hangversenyre Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban. Fellép a Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella Gyermekkara, a Laudate Kamarkórus és a Szerenád kamarazenekar; vezényel: Lőfi Gellért; orgonán közreműködik: Szabó-Siklódi László Levente.

ZONGORA MESTERKURZUS ÉS VERSENY. A Romániai Magyar Zenetársaság (RMZT) január 3–7. között zongora mesterkurzust és versenyt szervez Kolozsváron, Csíky Boldizsár és Eckhardt Gábor zongoraművész-tanárok vezetésével. A mesterkurzus záróeseményeként megrendezett verseny lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy tudásukat szakmai zsűri előtt bemutassák és értékes fellépési lehetőségeket nyerjenek az ország különböző filharmóniáinál. A kurzus célja a fiatal zongoristák tehetségének szakmai támogatása és a magyar zenei hagyományok élővé tétele. Honlap: rmzt.ro.

Hitvilág

MEDJUGORJEI IMACSOPORT. Január elején 13 szentmise lesz a Szent József-templomban azokért a családokért, akik részt vettek az imaláncban: 4, 7, 9, 11, 13, 15 és 17-én reggel, 8, 10, 14, 16, 18 és 20-án este.

BIBLIODRÁMA ÉS CSENDES IMA. Csíkszentdomokoson január 22–26. között a Szent Margit Házban csendes imát és bibliodrámát vezet Varga Péter Pius és Vormair Emese segítőnővér. Jelentkezni és bővebb információt kapni a vormairemese@gmail.com e-mail-címen lehet.

Tortoma Önképzőkör

Január 7-én, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében az évkezdő találkozó keretében Az ókori Egyiptom kincsei – Ahogyan én láttam címmel Andorkó Rozália ny. román szakos tanárnő (Vargyas) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Röviden

AUTÓBUSZ. A Sepsiszéki Székely Tanács autóbuszt indít Sepsiszentgyörgyről január 7-én Marosvásárhelyre, a Kultúrpalotában tartandó Siculicidium megemlékező rendezvényre. Fellép a Bekecs Táncszínház és a Tokos zenekar. Jelentkezni a 0744 834 617-es telefonszámon lehet ma 20 óráig. Utazás, belépés a rendezvényre ingyenes.

TEGA RT. Január 1–3. között a TEGA nem szállít el hulladékot, az ekkorra esedékes szelektív hulladékot csak január 15–17. között gyűjtik be. Az ügyfélfogadó iroda január 8-án nyit, azonban sok kérdés megoldható az office@tega.ro e-mail-címen. Kérik Sepsiszentgyörgy lakóit, hogy a lebontott karácsonyfákat a gyűjtőpontok mellé tegyék le oly módon, hogy ne zavarja a forgalmat.

BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR. A sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár ma 9–17 óra között, szombaton 9–13 óra között várja az érdeklődőket, a fiókkönyvtára január 7-ig zárva tart, 8-án nyit.

MEGJELENT. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének Vértelen vértanúk – Kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek című, frissen megjelent könyve kapható a Háromszék lapterjesztő stand­jain.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513) a szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 608), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) a szolgálatos.

Jogosítvány a jövőhöz

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány egy évtizede támogat hátrányos helyzetű fiatalokat évente meghirdetett Jogosítvány a jövőhöz programja által. A hátrányos helyzetű fiatalok sofőriskolai költségeit fedező társadalmi felelősségvállalási programot tizedik alkalommal hirdetik meg, a jelentkezéseket január 27-ig lehet benyújtani. Az előző kilenc kiírásban 372 fiatal részesült a különböző gépjárművezetői engedélyek megszerzéséhez szükséges anyagi támogatásban. A programmal és a pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztató a kozossegert.ro és a molromania.ro honlapokon található.