Újév kriptonnal és huligánokkal

Mihelyt közeledett az új év, fél tizenkettő tájékán csak petárdák tüzében lehetett eljutni a sepsiszentgyörgyi katolikus templomtól a színház épületéig. A tavalyhoz képest annyi változott, hogy a színpadot áttolták a képtár és a megyei tanács előtti részre. Érkezésünkkor már több ezren ugráltak vagy csak álldogáltak a Krypton zenéjére, előkészítve a pezsgős, boros, sörös poharakat. Az INdiVINO és a Tein asztalait, de a környék lépcsőit is elfoglalta a tömeg, igazi ünnepi koccintásra készültek a jelenlévők, felvonultatva az italkészlet minden lehetséges árnyalatát. A hideg, ködös időben amúgy is reménytelen volt, hogy a tűzijátékkal a háttérben a képtár tornyán éppen tizenkét órát elütő órát lefényképezzem, ráadásul a színes rakétákat idén a park felől indították. A mobiltelefonok is százasával jelentek meg a keresőmben, a színpad mellől pedig hirtelen egy újévi kívánságot hordozó vörös lampion emelkedett a magasba.

A második fellépő a Hooligans. Rockos lendületében a szerelmi választásról átugrik egy elnökválasztásra, és onnan vissza, ha jól értettem, ígér paradicsomot, királylányt, nőben boldogságot. A magyar szilveszterre is koccintunk. És éjjel kettőig a tömeg kétharmada kitart a huligánok mellett.