Száz bírság az ünnepnapok alatt

December 31. és január 2. között naponta 280 belügyis – rendőr, csendőr, katasztrófavédelmi szakember – teljesített szolgálatot, közölte a Kovászna megyei rendőrség pénteken. A három nap alatt közel 100 bejelentésre szálltak ki, továbbá 31 saját akciót hajtottak végre. Ezek során több mint 100 bírságot róttak ki 95 ezer lej összértékben. A közlekedésrendészek felfüggesztettek 7 forgalmi engedélyt és 15 vezetői jogosítványt, közülük egyet túlzott sebességért, kettőt ittas vezetésért. Ugyanakkor 31 bűncselekményt is észleltek, ám ezek egyike sem tartozik a súlyos bűnesetek kategóriájába. Kézdiszentléleken egy 21 éves ittas fiatalember kezében felrobbant egy petárda, őt kórházba szállították ellátásra. Kézdimartonfalván három kiskorú, köztük egy Hargita megyei megrongált három kerítést, az ügyben bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. Január elsején hajnali 4 órakor egy kovásznai férfi be akart állni egy gépkocsival az udvarába, ám megütötte a járművet. Kiderült, nincs jogosítványa, ráadásul ittas, leheletében, 0,71 mg/l szesztartalmat mért az alkoholszonda. A forgalmisták egy-egy jogosítvány nélküli vezetőt is tetten értek Kökösbácsteleken, illetve Baróton, nevükre bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. Megtörtént az első személyi sérüléssel járó közúti baleset is, csütörtökön délután Mikóújfaluban egy 40 éves gépkocsivezető elaludt a volánnál, és autójával nekiütközött az útszéli korlátnak. A kocsiban lévők mind megsérültek, két felnőtt és két gyerek. (sz.)