ma és 9-én, csütörtökön 19 órától a kamarateremben Bertolt Brecht: Kurázsi és gyerekei, rendező: Hegymegi Máté (korhatár: 14 éven felülieknek, 3 óra, egy szünettel); 14-én, kedden, 15-én, szerdán, 16-án, csütörtökön 19 órától a nagyteremben színpadra épített nézőtérrel W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet

nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e havi előadásai a Háromszék Táncstúdióban: 10-én, pénteken 19 órától Vadnyom, rendező: Uray Péter (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 45 perc, szünet nélkül); 17-én, pénteken 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu (időtartam: 1 óra, szünet nélkül); 19-én, vasárnap 19 órától Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

VENDÉGJÁTÉK. A szatmárnémeti Harag György Társulat és a Dinu Lipatti Filharmónia közös produkciójaként, Andrei Șerban világhírű rendező irányításával készült a My Fair Lady című musical-elő­adás, mely január 11-én és 12-én 19 órától látható Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Jegyek még kaphatóak a biletmaster.ro honlapon és a központi

jegyirodában.

KONCERTELŐADÁS. Január 21-én, kedden (bemutató) és 23-án, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a kamarateremben Valóság nagybátyám – koncertelő­adás Cseh Tamás dalaiból.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi színházi előadásokra a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken: 9–13 óráig, valamint előadások napján egy órával az előadás előtt.

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Ház jegypénztárában hétfőtől csütörtökig naponta 8 és 15, pénteken 8 és 13 óra között a következő előadásokra kaphatók jegyek elővételben: a Székely Góbék legújabb, Mári visszatér elő­adása; a Hahota jubileumi kabaréelőadása, melyre február 26-án, szerdán 18 órakor kerül sor; Huszka Jenő: Lili bárónő – az Operettisimo produkciója két felvonásban. További információ a 0762 674 516-os telefonon.

Zene

ÚJÉVI KERESZTÉNY ZENEFESZTIVÁL. Szombaton 17 és 21 óra között harmadik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Fellép a Glory, a Crux, valamint a Reménység együttes. A dicsőítés mellett ezúttal is lesz gyermekfelügyelet. A belépés ingyenes.

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT. Erdővidéki népdalokkal, balladákkal, élményekkel, történetekkel, meghívott vendégekkel, kiállítással, tánccal, jókedvvel várják az érdeklődőket a Bujka énekegyüttes első lemezbemutató koncertjére január 11-én 19 órától a baróti művelődési házba. Zenél a Finom zenekar. A belépés ingyenes.

Hitvilág

PÓTHÁZSZENTELÉS. Január 10-én, 11-én és 12-én lehet igényelni a pótházszentelést a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián.

MEDJUGORJEI IMACSOPORT. Január elején 13 szentmise lesz Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban azokért a családokért, amelyek részt vettek az imaláncban: 9-én, 11-én, 13-án, 15-én és 17-én reggel, 8-án, 10-én, 14-én, 16-án, 18-án és 20-án este.

SZÓLJ BE A PAPNAK! Csütörtökön 20 órától a marosvásárhelyi GCafé ad otthont a Szólj be a papnak! című eseménynek. Az est folyamán a résztvevők szabadon feltehetik azokat a kérdéseket, amelyek régóta foglalkoztatják őket, legyen szó vallási vagy hitbeli témákról, a mindennapi papi élettel és gyakorlattal kapcsolatos dilemmákról. A beszélgetés egy központi kérdéssel veszi kezdetét: Mi szüksége van a Teremtőnek az emberre?, majd a résztvevők kérdéseit válaszolják meg sorban. Meghívott vendégek: Bálint Mihály unitárius lelkész, Furó Félix református egyetemi lelkész, Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes, Magó Zsolt Áron adventista lelkipásztor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak

egy kötetlen, őszinte párbeszédre.

Mozi

A FILMTETT EGYESÜLET újabb fesztiváldíjas magyar filmet hoz el a romániai mozikba: Szimler Bálint szatírája, a Fekete pont a magyar közoktatás problémáinak tart görbe tükröt. A film szeptemberi magyarországi bemutatója óta több mint 120 000-en váltottak rá jegyet – ezzel a tavalyi év egyik legsikeresebb magyar független filmje lett, amely nemzetközi fesztiválokon is megmérettetett. Az alkotás január 17-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében lesz látható (jegyár: 10 lej). Jegyek válthatók a jegypénztárban minden hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 10 és 16, minden pénteken 10 és 14 óra között, valamint előadás előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefon­számon.

Képernyő

RTV2. Holnap 13 órától: Teleki magyar napok – Gróf Teleki Sándor emlékére rendeztek Teleki Napokat Nagybányán. Petőfi Sándor barátja, a „vad gróf” művészeteket kedvelő, sokoldalú arisztokrata volt. A sokszínűséget a májusi rendezvény is tükrözte: képzőművészeti kiállítás, filmvetítés, koncert, borkóstoló, tudományos konferencia is szerepelt a Teleki Napok programjában. * Klasszikus zene.

Megemlékezés

Az Erdélyi Vitézi Rend január 12-én, vasárnap 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében megemlékezést tart a doni tragédia 82. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt szeretettel elvárnak.

Író-olvasó találkozó

A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár a kortárs erdélyi irodalom kiválóságait bemutató rendezvénysorozatán január 10-én, pénteken 17 órától a Vigadó Művelődési Központ dísztermében Tamás Dénes íróval beszélget Deák Magdolna és Buna Blanka Boróka. Házigazda: Vántsa Judit.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos.

Röviden

INGYENESEN LETÖLTHETŐ. Január 1-jétől szabadon hozzáférhető és letölthető 250 közkinccsé váló mű az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárából (MEK), ahová az év folyamán további alkotásokat is feltöltenek – adta hírül az MTI december 31-én. (romkat.ro)

JANUÁRI RINGATÓ. Családi program, ahol a felnőttek és a gyerekek egyaránt élményhez jutnak. A Ringatóval épül a gyermeki lélek, erősödik a családi összetartozás. Minden csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Kokojzában (Olt utca) 17.30-tól 18.30-ig kipróbálható a Magyar Örökség-díjas zenei nevelési módszer kisgyermekeknek és szüleiknek szóló énekes-játékos foglalkozás formájában Erőssné Sándor Jutkával.

ÉJSZAKAI FUTÁSOK SUGÁSFÜRDŐRE. Januárban minden pénteken 22 órakor futást szerveznek Sepsiszentgyörgyről Sugásfürdőre. A kalandvágyókat várják a városvégi sorompónál.

OKULUSZ KÖNYVKLUB. Az év első rendezvényén Han Kang Nobel-díjas koreai szerző új regénye, a Görög leckék kerül terítékre Sepsiszentgyörgyön a Bábelben (Csíki utca) pénteken 18 órától.

KÁDÁR ANNAMÁRIA SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A mesék hősei próbákon át jutnak céljaikhoz, ahogyan gyermekünk is küzd a belső és külső kihívásokkal, fejlődve gazdagítja személyiségét. Szülőként nem védhetjük meg őt minden nehézségtől, de hamuban sült pogácsaként rengeteg erőforrást tehetünk a tarisznyájába. A Székely Mikó Kollégiumban február 6-án, csütörtökön 19 órától Beleszeretni a világot gyermekünk szívébe címmel tart érdekfeszítő előadást ismert meseterapeuta és egyetemi tanár. Jegyek az eventikum.ro oldalon.