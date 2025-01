A Hargita megyei községben gyertyás megemlékezést tartottak az 1764. január 7-én történt madéfalvi veszedelem (latin nevén Siculicidium) 261. évfordulója alkalmából. „A madéfalvi vértanúk arra figyelmeztetnek minket, hogy mindig legyen bátorságunk kiállni a jogainkért, az igazunkért” – jelentette ki a miniszter. Aláhúzta, a magyarságnak ma azért kell küzdenie, hogy ne dönthessenek róla nélküle, és a magyar nemzet minden tagja érezze, tartozik valahová, életformája, nyelve, hite, jogai biztonságban vannak.

Tánczos Barna, a román kormány pénzügyminisztere, miniszterelnök-helyettes rámutatott: a székelyekre lehetett és ma is lehet számítani. „Az akkori kiváltságok azért voltak természetesek, mert a székelyek évszázadokon keresztül bizonyították, hogy rájuk lehet számítani” – fogalmazott.

Kopjafaavatás

Potápi Árpád János, a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára emlékére hétfő este faragott kopjafát is avattak Madéfalván a néhai államtitkár két gyermeke és a megemlékező közösség jelenlétében. Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere felszólalásában Potápi Árpád Jánosról szólva úgy fogalmazott, hogy számára a Siculicidium nem csupán egy évszám, nem csupán egy latin kifejezés, számára e szó minden betűje feladat, hivatás és elkötelezettség volt a nemzete irányába. Az elöljáró személyes hangvételű felszólalásában arra is kitért, hogy számos elképzelést megvalósítottak a községben és számos tervük volt még a jövőre nézve. A beszédeket követően az egykori államtitkár gyermekei leleplezték a kopjafát, majd egyházi áldás következett, végül koszorúzással zárult a megemlékezés.

Lovas zarándoklat

Idén is megtartották a hagyományos lovas zarándoklatot is a Siculicidium alkalmából a Szépvíz–Madéfalva útvonalon a madéfalvi vérengzés áldozatainak emléke előtt tisztelegve. Ezen az eseményen is emlékeztek a tavalyi zarándoklaton még részt vevő Potápi Árpád Jánosra, Magyarország nemzetpolitikáért felelős korábbi államtitkárára.