Újszülöttek ünneplése Gelencén

A vasárnapi ünnepi szentmisét követően – melyen a helybeli Dicsőítő ifjúsági zenekar is fellépett – az újszülöttek szülei, nagyszülei, a község elöljárói és az érdeklődők a művelődési ház közelében lévő emlékjel elé vonultak, ahol Baróti Tibor római katolikus segédlelkész tartott rövid szertartást, majd megáldotta a község negyven legfiatalabb lakójának rézből készült névtábláját, amelyeket a szülők, nagyszülők maguk szegeztek fel az emlékfára. Az ünnepség után a szülők és nagyszülők a művelődési házban kötetlen beszélgetésre gyűltek össze, ahol a település vezetőivel közösen örültek községük népességgyarapodásának.

„Büszkék vagyunk arra, hogy községünk jövőjét ezek a csodálatos gyermekek jelentik. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a meghitt naphoz” – nyilatkozta lapunknak Ilyés Botond János polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy 2023-ban harminchárom újszülött neve került fel az akkor felavatott emlékfára, most pedig negyven. Az elöljáró véleménye szerint ez a szám sokkal magasabb is lehet(ne), hiszen az emlékfára csak azoknak az újszülötteknek a neve került fel, akik a családorvosnál vannak nyilvántartva, illetve a kézdivásárhelyi kórházban születtek, de külföldön dolgozó gelencei családokban is születhettek olyan kisdedek, akikről nekik az önkormányzatnál egyelőre nincs tudomásuk.