Nincs veszélyben az energiabiztonság

Közleményében a tárca a Reuters hírügynökségnek arra az értesülésére reagált, miszerint az osztrák OMV csoport már megállapodott a német Uniper vállalattal a Neptun Deep kitermeléséből származó gáz 2027-től kezdődő kiviteléről.

Az energiaügyi minisztérium arról biztosította a közvéleményt, hogy a Neptun Deep beruházásban részt vevő két cég, a Romgaz és az OMV Petrom a törvényes előírások betartásával, Románia energiabiztonságát szem előtt tartva dönt a kitermelt gáz jövőbeni kereskedelmi hasznosításáról.

A tárca emlékeztetett arra is, hogy Románia vállaltan hozzájárulna az európai energiabiztonsághoz. Az ország pedig a Neptun Deep földgázmező 2027-től kezdődő kitermelésével teljesíteni is tudja ezt a vállalását, mert a jelenlegi belföldi földgáztermelés már most fedezi a teljes fogyasztást. „Ilyen körülmények között határozottan kijelenthetjük: nem áll fenn annak a veszélye, hogy a romániaiak földgáz nélkül maradnak, országunk kiváltságos helyzetben van a regionális energiabiztonság biztosítása szempontjából, beleértve a Moldovai Köztársaság energiabiztonságát is” – olvasható a közleményben.