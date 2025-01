Tamás Sándor tanácselnök bejelentése szerint új alelnököt a jövő csütörtökön tartandó ülésen választanak. Információink szerint az RMDSZ jelöltje Gáj Nándor tanácstag, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatója.

A másik napirendi pont a hátrányos helyzetű bölcsődés- és óvodáskorú gyerekek fejlesztését, felzárkóztatását célzó, a megyei tanfelügyelőség által benyújtandó uniós pályázathoz való csatlakozással kapcsolatos decemberi határozat módosításáról szólt. A Gyerek vagyok, értékes felnőtté akarok válni című pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az iskola előtti oktatás fontosságára és segítsen az iskolakezdéshez szükséges készségek elsajátításában. A programban 35 oktatási intézmény vesz részt, 454 kis- és középcsoportos kisgyerek részesül foglalkozásban, míg 278 felnőtt tanácsadásban. Mint Kiss Imre főtanfelügyelő nyilatkozta, fő céljuk, hogy játékosan, de szakszerűen felkészítsék a gyermekeket az iskolára, szociális készségeiket fejlesszék, ugyanakkor a szülők iskolájával a felnőttek tanácsadásban részesülnek, megismertetve velük, hogy miért fontos az óvodai oktatás.

Ez a pályázat jól illeszkedik a megyei önkormányzat elképzeléseinek sorába, „ugyanis azért dolgozunk, hogy Háromszéken az életminőség emelkedjen, a mindennapok körülményei jobbak legyenek, és vidéken elérhetővé tegyünk minden fontos közszolgáltatást” – mondotta Tamás Sándor. Ehhez az óvodahálózat is hozzátartozik, amelynek fizikai felújítását évek óta támogatják a helyi önkormányzatokkal partnerségben, most tartalmi oldalon is segítik a minőségi előrelépést, tette hozzá.