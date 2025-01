A hatóságokhoz fordulnak a kézdiszárazpatakiak

Mintegy 120-an jelentek meg azon a kézdiszárazpataki gyűlésen, melyet Adrian Neagu hívott össze azzal a céllal, hogy formát adjanak a követeléseiknek: a hatóságok tegyenek rendet a faluban, ahol elszaporodtak a különböző törvénysértések, amiket a roma közösség egy része követ el. Az elmúlt fél évben három lakásba törtek be, egy házat felgyújtottak, ablakokat törtek be, loptak, garázdálkodtak – szerepel többek között a panaszlevélben. Arra is rávilágítanak: a pénzbírságok semmit nem érnek, másként kell fellépni, a büntetőcédulákat a bírságoltak soha nem fizetik ki, s nem is dolgozzák le azok ellenértékét.

A panaszokat több falubeli javaslatára ügyvéd fogalmazta meg. „A gyűlésen 120 ember volt, több mint ötven család az elején, amikor megszámoltuk, de közben még érkeztek. Három percben elmondtam, mik a lehetőségeink, és úgy fest, hogy összehozunk egy egyesületet is, sajnos, muszáj. A petíciót január elején adjuk be, kivárjuk az utolsó embert is, aki alá szeretné írni. Készült egy digitális jegyzőkönyv is, azaz rögzítettem hangot, képet, ami természetesen nem kerül ki soha sehova. Csak azért készült, hogy senki ne tudja ránk húzni azt, hogy uszítunk, mi csak simán rendet szeretnénk” – tájékoztatta a Háromszéket Adrian Neagu.

A faluban korábban, október közepén hívtak össze falugyűlést, ahol a község vezetősége is részt vett. Akkor a kultúrotthonban megjelentek panaszözönnel árasztották el Balogh Tibor polgármestert, aki előtt nem volt ismeretlen a téma. Ígéret született, hogy az önkormányzat kamerákat szerel fel a településen, azokat meg is vásárolták, amint arról lapunkban is beszámoltunk decemberben.

A kedélyek azonban nem csitultak: karácsony tájékán a rohamrendőrséget is a faluba hívták, miután néhány roma összeszólalkozott egy taxissal.

A petíciót – amit a Kovászna megyei rendőrkapitányságnak, a kézdiszentléleki rendőrőrsnek és a kézdiszentléleki önkormányzatnak egyaránt elküldenek – eddig mintegy kétszázan írták alá.