Decembertől három munkatárssal bővült a megyei gépjármű-nyilvántartó és vezetői jogosítványt kibocsátó iroda személyzete, így az elkövetkezőkben várhatóan tovább csökkenthető a várakozási idő a jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati vizsgáknál – jelentette be Ráduly István prefektus. A kormányhivatal vezetője azt is elmondta, az elmúlt években más megyékből érkező rendőrök segítségével sikerült a várakozási időt öt hétre mérsékelni.

Ráduly István felidézte: korábban beszámolt arról, hogy a három meghirdetett állásra került jelentkező, akik időközben fel is vették a munkát, december 1-től tevékenykednek. Mivel egyelőre nem rendelkeznek a vizsgáztatáshoz szükséges engedéllyel, az irodai, ügyfélfogadói munkát vették át, akik pedig a papírmunkával foglalkoztak, átirányíthatók a vizsgáztatásra. Így várhatóan hamarosan külső segítség – más megyékből érkező, hétvégi, maratoni vizsgáztatást végző rend­őrök – nélkül is elérhetik, hogy legtöbb két hétre csökkenjen a várakozási idő a gyakorlati tudásfelmérésnél. A prefektus arról is beszámolt, hogy jelenleg a várakozási időt nagyjából négy-öt hétre sikerült csökkenteni, a cél viszont, hogy legtöbb két hét legyen.

A prefektus ugyanakkor arra is kitért, hogy négyszer-ötször többen jelentkeznek gyakorlati vizsgára, mint az elméleti megismétlésére. Szerinte ez arra utal, hogy elég sokan nem készülnek fel kellőképpen az autóvezetésre, ami aggasztó, hiszen ha mégis megszerzik a jogosítványt, nem tudnak biztonságosan közlekedni. Ráduly István szerint a jelentkezőknek alaposabban el kellene sajátítaniuk a vezetés szabályait, és a sofőriskoláknak is jobban oda kellene figyelniük a gyakorlati oktatásra.

Ráduly István újságírói kérdésre azt is elmondta: az iroda vezetőjével, Rico Racovițăval már egyeztettek arról, hogy sajnos léteznek olyan járművezetők, akik írástudatlanok, és mégis rendelkeznek jogosítvánnyal. Háromszéken nem volt példa rá, hogy ilyen személyek szerezzenek hajtásit, viszont más országokban sajnos „megoldják”, és az itteni utakon közlekednek. Tisztában vannak a jelenséggel, de megelőzése helyben nem megoldható.