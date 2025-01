Jóformán bele se rázódtunk az új esztendőbe, és az élvonalbeli csapatok mellett a másodosztályban érdekelt együttesek is kenyérbe estek. A megyeszékhelyi Sepsi-SIC hazai környezetben nyert és veszített a Prahova Megyei SK ellen, míg a Kézdivásárhelyi SE az Alexandria vendégeként két vereséget könyvelt el a női kosárlabda 1. Liga 6. fordulójának kettős játéknapján. A háromszéki csapatokra jövő héten egy újabb hétközi forduló vár, szerdán és csütörtökön a KSE a Bukaresti Sportul Studențescet fogadja, míg a zöld-fehérek a Temesvári CSU otthonában lépnek parkettre.

A másodosztály élmezőnyéhez tartozó Sepsi-SIC rosszul kezdte a Prahova Megyei SK elleni hétfői meccset, olyannyira, hogy lányaink az első félidőben végig futottak az eredmény után, és 45–45-ös döntetlennél vonultak nagyszünetre. A térfélcsere után már a zöld-fehérek irányították a küzdelmet, és 30 percnyi játék után 15 pontos előnyre tettek szert (70–55). A zárónegyedre ismét magára talált a vendégegyüttes, de a szentgyörgyi lányok jól tartották magukat, és végül 83–74-re nyertek. A mieink legjobbja a 10 gólpasszt kiosztó és 21 pontot jegyző Lana Mikes volt. A további pontszerzőink: Tusa 7/3, Belegante 24, Nemes 20/9, Péter 3/3, Toma 8.

A keddi találkozó eleje jóval kiegyensúlyozottabb volt, ám az első negyed után a Prahova Megyei SK átvette a mérkőzés irányítását, és az utolsó játékrész előtt 12 pontos hátrányban voltak a szentgyörgyiek. A SIC volt a jobb csapat a pályán, ám Nedeljko Lazic lányai nem tudták ledolgozni a vendégek előnyét, és 9 pontos vereségbe szaladtak bele (57–66). Csapatunk pontszerzői: Holló 2, Mikes 14/6, Tusa 2, Belegante 17/6, Nemes 16/6, Toma 6/6.

A Kézdivásárhelyi SE alakulatának nehéz dolga volt a listavezető Alexandria otthonában, ugyanis a céhes városi lányok hétfőn hamar hátrányba kerültek, a mérkőzés felénél már 16 pontos volt a lemaradásuk (40–24). A kék-fehérek vesszőfutása a harmadik negyedben is folytatódott, a teleormániak pedig támadásról támadásra növelték az előnyüket (64–33). Az utolsó szakaszban kicsivel szorosabbá vált a küzdelem, de Claudio Garcia Morales lányai így is 85–52 arányban kaptak ki. A kézdivásárhelyiektől ketten is dupla duplával zárták a meccset. Pontszerzőink: Zoller 4, Tiboldi 1, Páll 2, Todor 2, Bade 17/3 (16 lepattanó), Simpson 21 (14 lepattanó), Majos 3, Bartok 2.

A második alexandriai meccs már jobban alakult a KSE számára, ugyanis a hazaigazoló Biszak Boglárkával kiegészülő felső-háromszékiek megszorongatták vendéglátóikat. Kosarasaink elvesztették az első három negyedet, ám az utolsót magabiztos játékkal hozták, és végül csak 69–60 arányban kaptak ki. Simpson ezúttal is dupla duplát jegyezett, a 15 leszedett labdája mellett 23 szerzett ponttal fejezte be az összecsapást. A további pontszerzők: Biszak 13, Zoller 4, Benedic 10, Todor 4, Bade 4, Bartók 2.