Zene

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT. Erdővidéki népdalokkal, balladákkal, élményekkel, történetekkel, meghívott vendégekkel, kiállítással, tánccal, jókedvvel várják az érdeklődőket a Bujka énekegyüttes első lemezbemutató koncertjére január 11-én, szombaton 19 órától a baróti művelődési házba. Zenél a Finom zenekar. A belépés ingyenes.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház idén is két nagyszabású koncertet szervez a magyar kultúra napja alkalmából. Január 23-án a világhírű Pannon Cigányzenekar ad koncertet a Tamási Áron Színház nagytermében, január 17-én ugyanitt a közkedvelt rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar lép színpadra. Jegyeket 30 lejes egységáron a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) lehet vásárolni.

DEMJÉN FERENC-EST GELENCÉN. Virtuálisan, a zenéi által január 19-én, vasárnap 18 órakor a gelencei művelődési házban Demjén Ferenc-estre kerül sor. A jegyár 25 lej, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. Jegyek mától kaphatók a polgármesteri hivatalban.

A PANNON CIGÁNYZENEKAR CSÍKSZEREDÁBAN. Először lép fel a csíkszeredai közönség előtt a Pannon Cigányzenekar január 24-én 19 órától a Csíki Játékszínben. Amint a nevéből is kitűnik, a zenekar a Pannon régiót képviseli. Célja a magyar cigányzene, a magyar nóta és népzene ápolása, népszerűsítése, e kivételes zenei érték életben tartása, megőrzése annak az évszázados hagyománynak, melyet a cigányok családi örökségként hordoznak magukkal generációkon át. A belépőjegy ára 40 lej, elővételben megvásárolható a Csíki Játékszín, a Csíki Mozi és a Művészetek Háza jegypénztárában.

CANDLEGLOW CASTLE MIKLÓSVÁRON. A híres James Bond-filmek, a Bridgerton sorozat, valamint olyan neves művészek, mint Etta James, Nina Simone és Norah Jones repertoárja csendül fel helyi művészek egyedülálló elő­adásmódjában. Szőcs Botond (zongora), Ferencz Tihamér (gordonka), Tóth-Györbiró Apor (gordonka), Gáspár Csaba (hegedű), Kertész János (zongora) sepsiszentgyörgyi és környékbeli tehetséges zenészek Romániában és külföldön is ismertek, hozzájárulnak a fiatal zenészek képzéséhez a régióban. Az új koncertsorozat január 18-án indul Ludovico Einaudi olasz zeneszerző és zongorista repertoárjának részleteivel, aki a pop, rock, népzene és etnikai zene különböző műfajait ötvözte a klasszikus zenével. Részletek a kalnoky.ro, jegyek az eventim.ro oldalon.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától a Vadnyom című darabot játssza Uray Péter rendezésében (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 45 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Ház jegypénztárában a következő elő­adásokra kaphatók jegyek elővételben: a Székely Góbék legújabb, Mári visszatér előadása; a Hahota jubileumi kabaré-előadása, melyre február 26-án, szerdán 18 órakor kerül sor; Huszka Jenő: Lili bárónő, az Operettisimo produkciója két felvonásban. További információ a 0762 674 516-os telefonon.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház januári játékrendjének szabad előadásai: 11-én, szombaton 11 órától és 25-én, szombaton, illetve 22-én, szerdán 18 órától A mindentlátó királylány; 17-én, pénteken 18 órától Mamó. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél lehet.

A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár hírei

A BIBLIOMÁGUSOK OLVASÓKLUBBA még szeretettel várnak néhány irodalomkedvelő személyt. A következő találkozás január 14-én, kedden 10 és 12 óra között lesz. A foglalkozásokra nem kell készülni, nincs elolvasandó irodalom, a Vántsa Judit foglalkozásvezető által kiválasztott irodalmi mű felolvasása alapján zajlik a beszélgetés.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ. Január 14-én, kedden 13 órától a Bod Péter Tanítóképzőben meghívott műfordítók Szenkovics Enikő és Szonda Szabolcs. Beszélgetőtárs: Deák Ferenc.

Hitvilág

PÓTHÁZSZENTELÉS. Ma, 11-én és 12-én lehet igényelni a pótházszentelést a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián; az igénylést előzőleg be kell jelenteni az irodában.

MEDJUGORJEI IMACSOPORT. Január elején 13 szentmise lesz Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban azokért a családokért, amelyek részt vettek az imaláncban: 11-én, 13-án, 15-én és 17-én reggel, ma, 14-én,

16-án, 18-án és 20-án este.

SEGÍTŐCSOPORT. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében január 11-én, szombaton 10.30 és 12 óra között Kurta Fruzsina pszichológussal folytatódik az Elengedéseink önleltáros nyitott csoport tevékenysége.

MEGEMLÉKEZÉS. Az Erdélyi Vitézi Rend január 12-én, vasárnap 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében megemlékezést tart a doni tragédia 82. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt várnak.

A VALLÁSSZABADSÁG NAPJA. Az unitárius egyházban január 13-án 10.45-től Tordán, majd 17 órától Kolozsváron ünnepi istentisztelettel emlékeznek az Erdélyi Ország­gyűlés 1568-ban hozott határozatára, amely Európában először foglalta törvénybe a lelkiismeret szabadságát. A kiemelten jelentős döntés elismeréseként Magyarország Országgyűlése 2018-ban a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ januári programajánlója: az idei év első hónapjában a gyerekeké lesz a főszerep. Szervezett előadások keretében a legkisebb nézők a Lúdas Matyit láthatják, vendégjátékokkal érkezik a Bekecs Táncszínház, a társulat zenekara pedig három helyen is hangszerbemutatót tart, és megünneplik a magyar kultúra napját is. * Január 14-én és 15-én találkozik Lúdas Matyi, a liba és a Döbrögi házaspár a sepsiszentgyörgyi gyerekekkel. A Fazekas Mihály klasszikus műve alapján készült mesemusical témája örök érvényű: a vétkes megbűnhődik, az igazság győzedelmeskedik. Lúdas Matyi a magyar nép hőse, csavaros észjárású, szerethető figura, akinek sorsát nagy érdeklődéssel követi a fiatalabb generáció is. * A Hazától hazáig című folklórműsort két alkalommal játsszák a Háromszék Táncstúdióban: 21-én szervezett diákelő­adás keretében barangolhatnak el a nézők Somogy vidékére, Rimócra, az Alföld legelőire, Viskre, Bukovinába, Nagypaládra és Szeghalomra, 22-én pedig a magyar kultúra napját ünneplik. * A társulat zenekara ebben a hónapban is tart hangszerbemutatókat: a gelencei, csernátoni és baróti gyerekek ismerkedhetnek a különböző népi hangszerekkel. * A sepsiszentgyörgyi előadásokra és a Bekecs Táncszínház vendégjátékára jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16.15-től Sonic, a sündisznó 3 – románul beszélő amerikai-japán animációs kalandfilm, 16.30-tól Vaiana 2. – magyarul beszélő amerikai-kanadai családi animációs film, 18.15-től Lepattanó – magyar vígjáték, 18.30-tól Better Man: Robbie Williams – magyarul beszélő amerikai-angol-svájci zenés életrajzi dráma, 20.15-től Jókislány – román feliratos holland erotikus film, 21 órától Gengszerzsaruk: Pantera – román feliratos amerikai krimi-dráma, akciófilm; szombaton: 11 órától Sütimanók – Szupersipka-küldetés – magyarul beszélő német animációs film, 11.15-től Vaiana 2. – románul beszélő amerikai-kanadai családi animációs film, 15.45-től Mufasa: Az oroszlánkirály – magyarul beszélő amerikai animációs kalandfilm, 15.45-től Sütimanók – Szupersipka-küldetés – románul beszélő német animációs film, 17.15-től Monte Cristo grófja – román feliratos ferancia kalandfilm, 18 órától Maria – román feliratos amerikai-német-olasz-chilei zenés életrajzi filmdráma, 20.30-tól Emilia Pérez – román feliratos francia-belga zenés krimi-thriller, 20.30-tól Gengszerzsaruk: Pantera – magyarul beszélő amerikai krimi-dráma, akciófilm perc; vasárnap: 11 Vaiana 2. – magyarul beszélő amerikai-kanadai családi animációs film, 11.15-től Mufasa: Az oroszlánkirály – románul beszélő amerikai animációs kalandfilm, 15.45-től Sonic, a sündisznó 3 – magyarul beszélő amerikai-japán animációs kalandfilm, 16 órától Vaiana 2. – románul beszélő amerikai-kanadai családi animációs film, 18 órától Harry Potter és a Halál ereklyéi I. rész – magyarul beszélő angol-amerikai kalandfilm, 18 órától Párbaj hármasban – magyar feliratos román romantikus vígjáték, 20 órától Fekete pont – magyar filmdráma, 20.45-től Nosferatu – román feliratos cseh-amerikai horror, misztikus film.

Röviden

ÉJSZAKAI FUTÁS SUGÁSFÜRDŐRE. Januárban minden pénteken 22 órakor futást szerveznek Sepsiszentgyörgyről Sugásfürdőre. A kalandvágyókat a városvégi sorompónál várják.

OKULUSZ KÖNYVKLUB. Az év első rendezvényén Han Kang Nobel-díjas koreai szerző új regénye, a Görög leckék kerül terítékre Sepsiszentgyörgyön a Bábelben (Csíki utca) ma 18 órától.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma­line I. (0367 412 103) a szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) a szolgálatos.