Tízéves a Humorpince

A Humorpince működtetői várják mindazokat, akik szeretik, értik és művelik a humor műfaját, kortól, nemtől függetlenül. Számos nyugdíjasnak, illetve magányos embernek jelent kapaszkodót, ahol mindenki leteheti a napi-heti fáradalmakat és egy kis ropi meg pohárka mellett megpihenhet, a nevetés és a kis közösség erőt ad, hogy újból nekilendüljön a nehezebb, fárasztóbb hétköznapoknak.

Szeretem emlékeimet! – vallotta az immár néhai Kiss Magda nyugdíjas pedagógus, a lelkes egykori színháztoborzó, aki még december közepén így beszélt a Humorpincéről: „Tíz évvel ezelőtt kezdődött, László Károly színművész úr ötletéből pattant ki ez a csodálatos, hasznos találkozás megszervezése. Ő mindig a hivatásának élt-él. Szerette-szereti nemzetét. Szerette nemzetét és közönségét, akit jóra, szépre nevelhetett. A humor egy fantasztikus műfaj, sok eszköze van. Találkozót hirdetett meg, amire elég sokan megjelentünk a kicsi kultúrházban, ami át van alakítva szép, hangulatos teremmé, berendezve asztalokkal, székekkel, fényképekkel (karikatúrákkal) a falon. „Gyerekszínházi” csapatából segítségei is kerültek Puki bácsinak, két jó segítsége volt, át is vették a csapat vezetését: Luky (Lukács Sándor, elismert karikaturista, művész) és Sanyika (Borbáth Sándor, jó szakember az iparban). Jó szervezők, az oda látogatókat, a humorkedvelőket szeretettel fogadják. Kéthetente indult el a hangulatos találkozás (szerdánként este 6-tól 8 óráig). Nevet is adtunk a helyiségnek: Humorpince. Szeretettel fogadnak most is bárkit, nincs korosztály, csak feltétel: szeressék az ízléses, szellemes humort. Jelentkezhetnek új viccekkel, hozzászólhatnak, véleményük lehet. Észrevettük, hogy ritka jó hangulatban telik kéthetente találkozásunk, összehangolódott a csapat. Bárkit szeretettel várunk, aki úgy érzi, hogy szereti az ízléses humort és érti is!”

Kiss Magdika néni beszélgetésünk óta már a mennyei csapatot szervezi... Hirtelen halála mindannyiunkat megdöbbentett. Urnáját Sepsibodokon január 11-én, szombaton 13 órakor a ravatalozóháztól kísérik utolsó útjára és elhelyezik a családi sírban. Emléke legyen mindörökké áldott.