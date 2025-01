Nagyobb gondot a műemlékekre

A helyi tanács ülésén tette szóvá, hogy a megyei kórház Kós Károly által tervezett halottasházát meg sem lehet nézni, el van kerítve, és nagy fák is akadályozzák a rálátást. Egy másik Kós Károly-épületre is felhívta a figyelmet: a Mikó utcai Keresztes-ház a felújítás során barna keretes ablakokat kapott az eredeti kék színűek helyett. Egy műemlékről, a már régen bezárt egykori textilgyári étkezdéről pedig eltűnt a tábla, és az épület állaga is romlik, ezt nem kellene tétlenül nézni – vélekedett. Végül az ugyancsak rossz állapotban levő állomási víztoronyról mondta el, hogy nedves tégladarabok hullnak le róla; nem műemlék ugyan, de jó lenne annak nyilvánítani, és megmenteni az enyészettől. (demeter)