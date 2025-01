Új elnökválasztás, új esély, de kinek?

Nem siették el a döntést, és a kitűzött időpont is nagyon ráérős: március helyett májusban szólítják újra az urnákhoz Románia választópolgárait. Az időhúzásért egyértelműen a szociáldemokraták okolhatóak, a liberális és az RMDSZ-es vezetők ugyanis a minél korábbi elnökválasztást szorgalmazták. A saját és pártja rossz választási eredménye dacára is újrázó Marcel Ciolacu kormányfő azonban tényleg úgy viselkedik, mint a bukott diák: habár először azt mondta, hogy megértette a leckét, és égre-földre fogadkozott, hogy tanulni fog, most időnyerésre játszik, hátha közben történik valami, ami megmenti őt a süllyesztőtől. Még mindig nem jött rá, hogy ez rajta is múlik. Az emberek ugyanis elsősorban a kormányzati komolytalanság, gazdasági kiszámíthatatlanság, költségvetési felelőtlenség, intézményes tékozlás ellen szavaztak 2024 végén, és ha a második Ciolacu-kormány ugyanazt nyújtja, mint az első, akkor nem számíthat arra, hogy jobb helyzetbe hozza saját, „proeurópai” jelöltjét. Főként, ha ez Crin Antonescu marad, aki végighenyélte az elmúlt tíz évet, és szeszélyes dívaként tért vissza a politikai színpadra.

Jó néhány jel utal viszont arra, hogy Ciolacu még nem adta fel a saját megválasztására vonatkozó reményeit. A Călin Georgescut felfuttató TikTok videómegosztón való szereplései, annak a beszélgetésnek a közzététele, amely szerint azért veszített a novemberi első fordulóban, mert a pártja utasítására sokan szavaztak George Simionra (amúgy egy rendes, működő jogállamban ez azonnali kivizsgálást, leváltásokat és bűnvádi eljárásokat vont volna maga után, ahogy az a hír is, hogy a liberálisok akarva vagy akaratlanul Georgescu kampányát segítették, de hát az illetékes szerveket még egy elcsalt és érvénytelenített választás sem bírta kimozdítani semmittevésükből), az elnökválasztás és a költségvetés, a megszorítások és reformok, illetve a Crin Antonescu jelölti megerősítésének halogatása mind-mind a PSD elnökének rosszul titkolt terveiről árulkodik.

De arról is, hogy milyen kis kaliberű vezetői vannak az országnak. Hiszen nyerhetne a koalíció azzal is, hogy jó munkát végez, és visszaadja az emberek bizalmát az államban. Felelős kormányzással, az adófizetők és a közpénz iránt tanúsított tisztelettel, a közszolgáltatások javításával és mindazzal, amit mindig megígértek. Ha felét betartanák, már sokkal jobban állnánk pénzügyileg is, de főként hangulatilag, és ha a lakosság nyugodtabb és elégedettebb, ha az államnak és képviselőinek van erkölcsi hitele a határokon belül és kívül, akkor a szélsőségesek jóval kevesebb szelet kapnak a vitorláikba. Igen, ilyen egyszerű: tisztességesen kell kormányozni. Még van 114 nap az új elnökválasztásig. Meg lehet próbálni.

A kormánytagok felesküdtek arra, hogy az ország érdekében dolgoznak. Fotó: gov.ro