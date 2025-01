Külön kell gyűjteni a textilhulladékot

Januártól új jogszabály lépett hatályba, melynek értelmében a textilhulladék is újrahasznosíthatónak minősül, így külön kell gyűjteni – tájékoztatott a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat. A Tega Rt. azt is közölte, hogy külön tárolókat vásárolnak és helyeznek el a városban a textilhulladék számára.

Máthé László, a vállalat vezetője szerint az új rendelkezések nem jelentenek újdonságot számukra, a Tega nagyjából két éve a textilhulladékot is külön gyűjti. Januártól viszont országosan érvényes előírások szerint kell ezt a tevékenységet végezni, ám minden részlet még nem világos számukra sem. Ami eddig biztos, hogy Sepsiszentgyörgyön összeszedték az eddig használatban lévő textilgyűjtő konténereket – ezek helyett a köztisztasági vállalat hamarosan újakat vásárol, és azokat kihelyezi a város különböző részein. Amíg erre sor kerül, kérik a lakosságot, hogy a textilhulladékkal keressék fel a vállalat Energia utcai telepét, a hulladékudvart, ahol ingyenesen leadhatják azt. Máthé László azt is elmondta, egyelőre nem világos számukra, hogy a begyűjtött hulladékkal mit kezdenek majd, de remélhetőleg erre is választ kapnak.

A vidéki településeken, ahol a vállalat végzi a hulladékelszállítást, a textilhulladék összegyűjtését a lomtalanítási akciók keretében rendezik. A következő ilyen lomtalanítási sorozat márciusban kezdődik – a kiszállási naptárt és a helyszíneket később teszik közzé –, és az ilyenkor leadható hulladékok közé a feleslegessé vált, kidobandó ruhaneműk és más textíliák is bekerülnek mostantól.

A vállalat felhívja a figyelmet, hogy a textilhulladék elsősorban a gyorsruha-ipar által dömpingáron előállított olcsó ruhaneműk miatt problémát okoz globális szinten. Az elsődleges gond nem a gyűjtés mikéntje, hanem a textilhulladékok utóélete. Az ilyen jellegű, nagy mennyiségű hulladék feldolgozása költséges, Romániában pedig csak nagyon kevés cég foglalkozik ezzel.