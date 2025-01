Állami gondoskodás?

Szombaton hajnalban tartottak előre be nem jelentett ellenőrzést, és tapasztalataik lesújtóak. Az állam felelős szervei mosakodnak, ahogy minden hasonló alkalommal, vizsgálatokat, felelősségre vonást ígérnek.

Döbbenetes képek, riasztó információk árasztották el a médiát szombaton, a 2023 nyarán történt leleplezések után azt hihettük, ilyen és hasonló esetek nem ismétlődhetnek meg. Csakhogy az akkori nagy csinnadratta pár hónap után elcsitult, és láthatóan minden vissza­zökkent a régi rossz kerékvágásba.

A helyszínre kiszálló szakemberek Marosvásárhelyen négy központban találtak rendellenességeket, mindenekelőtt azt, hogy ezek működési engedélye tavaly december elején lejárt. Ennek dacára zavartalanul és túlzsúfoltan folytatták tevékenységüket, az 51 gyermek számára kialakított helyekre 63 kiskorút zsúfoltak be, 3 és 18 év közötti gyermekeket. Kiderült az is, sokukat törvénytelenül, hisz a jogszabályok szerint a 3 és 7 év közötti gyermekeket hivatásos nevelőszülőknél kellene elhelyezni, nem ilyen és hasonló központokban. A CRJ közleménye szerint az egyik központban bereteszelt hálószobákban találták a gyermekeket, a szolgálatos gondozók szerint személyzethiány miatt folyamodtak ehhez a megoldáshoz. Két másik központban lejárt szavatosságú gyógyszerekre bukkantak, amelyekből a személyzet szerint kaptak a gyermekek. Az életkörülmények egyik központban sem felelnek meg a törvényi előírásoknak, sok szobának nincs ajtaja, a matracokat műanyaggal vonták be, az ágyak nem megfelelő méretűek, sok kiskorú alultáplált – állapították meg, s kiderült az is, történik mindez annak dacára, hogy a román állam évi 1–1,3 millió lejt folyósít egy-egy ilyen egység zavartalan működéséhez.

A hivatalosan is közzétett tapasztalatokon túl megtudhattunk más „érdekességeket” is a Maros megyei gyermekjogvédelmi rendszerről. Például, hogy mondvacsinált indokokkal vették el szüleiktől a fogyatékos kiskorúakat, hogy növelhessék a jól megfizetett személyzet számát. Orvosok, szakemberek sokasága szerepel a fizetési listákon, akik egyáltalán vagy alig foglalkoznak a rászorulókkal, a kisszámú gondozó feladata helytállni a mindennapokban, láthatjuk, milyen eredménnyel. Úgy tűnik, ismét egy maffiaszerű hálózattal van dolgunk, amely a legkiszolgáltatottabbakon, a fogyatékos gyermekeken nyerészkedik.

A szombat hajnali rajtütés letaglózó képet nyújt a romániai fogyatékosgondozásról, és „visszaeső bűnösnek” bizonyult a Maros megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság, amelynek a hatáskörébe tartozó intézményekben korábban is találtak szörnyűségeket. Ennek igazgatója, Miklea Hajnal Katalin azt állítja, hogy a négy központban levő 63 gyermek megfelelő ellátásban részesül, úgy tűnik, a feltárt tények egyáltalán nem zavarják. Rendkívül súlyosnak nevezte azonban a helyzetet az országos gyermekjogvédelmi hatóság (ANPDCA) vezetője, és hivatalból büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség. Ismét lesznek vizsgálatok, talán valamiféle felelősségre vonás is, de mindez az érintett gyermekek szenvedéseit nem teszi semmissé, és úgy tűnik, azt sem szavatolja, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő.

