Menczer Tamás: Brüsszel válik a legfontosabb harctérré

Menczer Tamás a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta, amióta a békepárti Donald Trump jelezte, le akarja zárni az orosz–ukrán háborút, a háborúpárti demokraták az Egyesült Államokban és a háborúpártiak Brüsszelben mindent megtettek és megtesznek most is azért, hogy nehezítsék a helyzetet, mélyítsék, szélesítsék a háborút, hogy az amerikai elnöknek a lehető legnehezebb legyen békét teremtenie. Így például 2024 végén Joe Biden és a demokrata adminisztráció megengedte, hogy az ukránok amerikai fegyverekkel orosz belterületet lőjenek, melyet a kommunikációs igazgató az eszkaláció irányába tett rendkívül súlyos lépésként értékelt.

A kormánypárti politikus hozzátette, a Brüsszelben zajló harc a múlt és a jövő erői, azaz a háborúpárti és a békepárti erők között hosszú, nagyon nehéz és elhúzódó harc lesz, meggyőződése ugyanakkor, hogy a jövő a patriótáké, valamint Donald Trump és Orbán Viktor békepárti szövetségéé.

Menczer Tamás közölte, hogy a háborúpárti erők „sürgősen kiadták a parancsot az előrehozott választásról Magyarországon, hogy ezt követelik, és hogy, hogy nem, Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc is ezt akarja”. Sürgős számukra, hogy Orbán Viktort és a kormányát megbuktassák, mert Orbán Viktor és a magyar kormány akadályt jelent. „Azt tudom mondani a brüsszeli gazdáknak és a magyarországi postásoknak, a magyar balliberális ellenzéknek, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány az útban is marad, az útban is lesz, a patrióták nem adják meg magukat, sőt, küzdeni fogunk és Magyarország békéjét is meg fogjuk védeni, és mindent megteszünk a térség békéjéért is” – jelentette ki.