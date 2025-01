Sérülés miatt az amerikai Ciera John­sont nélkülöző Sepsi-SIC gyengén kezdte az Aradi FCC elleni rangadót, hiszen a Maros-partiak már öttel is vezettek, amikor a 4. percben a zöld-fehérek Gereben révén először szereztek pontot (3–5). A folytatásban is a vendégek voltak jobbak, akik Animam, Podar és Jovancevic kosarainak köszönhetően 17–11-re nyerték meg a találkozó első negyedét. A második szakaszban Mérész vezényletével a szentgyörgyiek megkezdték a felzárkózást, és a 17. percben Armanu triplájával már vezettek is Zoran Mikes lányai (24–23). A nagyszünetig már a mieink irányították a küzdelmet, akik végül ötpontos előnnyel vonultak öltözőbe (30–25).

A térfélcsere után Robinson süllyesztett el egy duplát, majd Armanu célzott pontosan távolról, és máris tízzel vezetett a Sepsi-SIC (35–25). A következő percekben felváltva pontoztak a csapatok (44–30), aztán hazai rövidzárlat miatt az aradiak pillanatai következtek, amikor összehoztak egy 12–1-es részsikert és hárompontosra faragták le hátrányukat (45–42). A negyed vége felé Robinson villant, majd Armanu triplájával 52–44-es állásról indult az utolsó tíz perc. Ezt Cătinean hármasa vezette fel, és a 35. percben 65–48 volt a Sepsi-SIC javára. A véghajrához közeledve kiegyenlítődött a küzdelem, sőt, ismét a kék-sárgák percei jöttek, ám az aradiak csak szépíteni tudtak, a mérkőzés megfordítására már nem maradt idejük (67–56). A Sepsi-SIC nagyot küzdve fontos győzelmet aratott a partiumiakkal szemben, és 8/2-es győzelem-vereség mutatóval továbbra is második a tabellán a szintén 18 pontos Târgoviște mögött.

A mérkőzés legeredményesebb játékosát a háromszékiek adták, Robinson 18 ponttal zárt, a vendégektől a 17 egységig jutó Podar szerezte a legtöbb kosarat, míg Animam dupla-duplával – 12 pont és 13 lepattanó – fejezte be a két csapat negyvennyolcadik egymás elleni összecsapását.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 10. forduló: Sepsi-SIC–Aradi FCC 67–56 (11–17, 19–8, 22–19, 15–12).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 500 néző. Vezette: Amalia Marchiș, Narcis Dan és Filip Cîrciumaru. Sepsi-SIC: Gereben 16/9, Popescu 4, Armanu 12/12, Ghiță, Robinson 18–Mikes, Cătinean 5/3, Belegante, Nemes, Mérész 12. Edző: Zoran Mikes. Arad: Panait 11/3, Jovancevic 8/6, Podar 17/9, Mititelu 5, Animam 12–Negru, Cucu, Valea, Ciotir, Doba, Fota 3/3. Edző: Miroslav Popov.

További eredmények: Konstancai VSK–Bukaresti Rapid 69–103, Kolozsvári U–Agronómia Bukarest 82–57, Brassói CSU–Târgoviște 45–100.

A rangsor állása: 1. Târgoviște (8/2) 18 pont, 2. Sepsi-SIC (8/2) 18 pont, 3. Arad (7/3) 17 pont, 4. Rapid (5/5) 15 pont, 5. Konstanca (6/3) 15 pont, 6. Kolozsvár (3/7) 13 pont, 7. Agronómia (2/8) 12 pont, 8. Brassó (0/9) 9 pont.