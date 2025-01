A 29 éves, horvát védő Sebastian Mailat, Giovani Ghimfuș, Tamás Márk és Dorian Babunszki után a székelyföldi klub ötödik téli szerzeménye. Matej Šimić legutóbb a bolgár FC Krumovgrad játékosa volt, ahol másfél évet töltött, 55 mérkőzésen két gólt szerzett és kiosztott három asszisztot. A mostani idényben 19 bajnoki és két kupameccsen kapott lehetőséget, közel 1900 percet töltött a pályán és egy gólpasszt jegyzett. A horvát középhátvéd pályafutása során szerepelt többek között a spanyol CD Numancia, az UD Logroñés, a Lleida Esportiu és az SD Amorebieta csapatában. A 190 cm magas futballista 2017 augusztusa és 2023 júliusa között a spanyol harmad­osztályban játszott, ezen időszakban több mint 150 találkozón bizonyított.

Florin Ștefan 2023 szeptemberében tért vissza Sepsiszentgyörgyre, miután 2018 és 2021 között is a háromszéki együttest erősítette. A balhátvéd az aktuális szezonban 21 mérkőzésen háromszor volt eredményes és egyszer az előkészítő szerepében jeleskedett. A 28 éves labdarúgó korábban a Kolozsvári CFR és az FC Rapid mezét is magára öltötte, azonban a kincses városi és a bukaresti alakulatban sem sikerült alapemberré válnia, bár 2022-ben előbbivel bajnoki címet ünnepelhetett. A futballista 2017 júliusában mutatkozott be a román élvonalban, azóta 177 találkozón 11 gólt és 11 asszisztot szerzett. A Sepsi OSK játékosaként minden sorozatot figyelembe véve 138 meccsen 10 találat és 11 gólpassz a mérlege.

A sepsiszentgyörgyi csapat pénteken lejátszotta harmadik felkészülési mérkőzését a törökországi edzőtáborban, Valentin Suciu legénysége a magyar első osztályban újonc Nyíregyháza Spartacus FC ellen lépett pályára. A székelyföldi együttes az első félidőben került előnybe, azonban a szünet után fordított a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gárda, amely végül 2–1-re győzött. A háromszéki alakulat hamar vezetést szerzett, a 7. percben Omar El-Sawy volt eredményes, ezután az első félidőben egyik csapat sem jegyzett újabb találatot. A második játékrészben Tímár Krisztián együttese kétszer is megzörgette a hálót: a 62. percben Ognjen Radošević egyenlített, majd a 86. percben Beke Péter beállította a végeredményt.

Pénteken folytatódik a bajnokság

A SuperLiga alapszakaszából még kilenc forduló van hátra, a sepsiszentgyörgyi csapat január 17-én, pénteken 17 órától az Unirea Slobozia vendégeként kezdi az évet, aztán január 26-án, vasárnap a Galaci Oțelul látogat Háromszékre. A piros-fehér mezeseket február 1-jén az FC Botoșani fogadja Moldvában, majd február 6-án az FC Farul Constanța érkezik Sepsiszentgyörgyre. Február 9-én a székelyföldi gárda a címvédő FCSB otthonában játszik, ezt követően a Sepsi OSK saját közönsége előtt az FC Hermannstadt együttesével mérkőzik meg. Valentin Suciu tanítványai ezután az Aradi UTA ellen lépnek pályára a Maros-parti városban, az utolsó előtti körben a nyolcszoros bajnok Kolozsvári CFR alakulatával csapnak össze, az alapszakaszt pedig idegenben zárják, március elején az FC Petrolul Ploiești lesz az ellenfelük.

A bajnokság színvonalára nézve rossz hír, hogy pénzügyi gondok miatt a Galaci Oțelul és az FC Petrolul Ploiești után két másik klub, az FC Hermannstadt és a Jászvásári Poli is kilátástalan helyzetbe került. A nagyszebeni együttes közel áll ahhoz, hogy elérje a 3 hónapos fizetési hátrálékot, azt a határt, amely felett egy labdarúgó beperelheti a klubot. Sajtóhírek szerint a Hermannstadt 2022-ben és 2023-ban 3,8 millió eurós veszteséget halmozott fel. Az alakulat meglehetősen kevés pénzt kapott a helyi önkormányzattól, szezononként alig több mint 500 ezer eurót, átlagosan mégis 3,5 millió eurós bérköltségvetéssel rendelkezett. A Jászvásári Poli szintén súlyos válságban van, annak ellenére, hogy a városi önkormányzattól hatalmas összegekben részesült. A moldvai klub 2022-ben és 2023-ban több mint 1,2 millió euró veszteséget termelt, az adóssága 3 millió euró, ezért csődegyezségért folyamodott, ami egy fizetésképtelenséghez hasonló eljárás, és remélhetőleg megmenti az együttest.