Könyvbemutató

KÖNYVBEMUTATÓ CSÍKSOMLYÓN. Január 16-án 18 órakor mutatják be a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének Vértelen vértanúk – Kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek című frissen megjelent könyvét a Csibész Alapítvány székhelyén, Csíksomlyón, a Fodor Házban (Kájoni János utca 1. szám). Jelen lesz Galbács Pál és Sarány István, a kötet ötletgazdája, illetve szerkesztője, Bedő Zoltán felelős kiadó, a további társszerzők közül Bajna György, Bíró István, Kovács Hont Imre, Kristó Tibor és Szekeres Attila.

Könyvtári hírek

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ. A kézdivásárhelyi városi könyvtár szervezésében ma 13 órától a Bod Péter Tanítóképzőben meghívott műfordítók Szenkovics Enikő és Szonda Szabolcs. Beszélgetőtárs: Deák Ferenc.

A BIBLIOMÁGUSOK OLVASÓKLUBBA várnak még néhány irodalomkedvelő személyt a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárba. A következő találkozás ma 10 és 12 óra között lesz. A foglalkozásokra nem kell készülni, nincs elolvasandó irodalom, a Vántsa Judit foglalkozásvezető által kiválasztott irodalmi mű felolvasása alapján zajlik a beszélgetés.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma, 15-én, szerdán, 16-án, csütörtökön 19 órától a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (színpadra épített nézőtér, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A mozgásszínház e heti előadásai: 17-én, pénteken 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu (időtartam: 1 óra, szünet nélkül); 19-én, vasárnap 19 órától Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi színházi előadásokra a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16 óráig, pénteken: 9–13 óráig, valamint előadások napján egy órával a kezdés előtt.

KOVÁSZNA. A 2024/25-ös színházi évad harmadik bérletes előadására január 14-én este 7 órától kerül sor a Kovásznai Művelődési Központban Marc Camoletti:

Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című vígjátékát a kézdivásárhelyi Udvartér Színház társulata játssza. Az előadást 14 éven felüli nézőknek ajánlják, érvényesek a megvásárolt színházbérletek, a szabad helyekre jegyek is kaphatók 30 lejért. * A Kovásznai Művelődési Ház jegypénztárában további előadásokra is kaphatók jegyek elővételben: a Székely Góbék legújabb, Mári visszatér előadására, Huszka Jenő: Lili bárónő című, az Operettissimo produkciójaként színrevitt kétfelvonásos operettjére. További információ a 0762 674 516-os telefonon.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház szabadelőadásai: 17-én, pénteken 18 órától Mamó, 22-én, szerdán, illetve

25-én, szombaton 18 órától A mindentlátó királylány. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél lehet.

Zene

NÓTAKALÁKA. Magyar nótát kérünk, ettől forr a vérünk... címmel a Gyergyó-medencei Magyarnóta Társulat Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Házban tart előadást január 19-én, vasárnap 16 és 18.30 órától. Fellép Vass Annamária, Hajlák Attila István, valamint nótás barátaik és a meglepetésmeghívottak. Belépő: gyermekeknek ingyenes, felnőtteknek 35 lej, amit karitatív célra ajánlanak fel. Iratkozni és jelentkezni a 0751 223 536-os telefonszámon lehet.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház idén is két nagyszabású koncertet szervez a magyar kultúra napja alkalmából. Január 23-án a világhírű Pannon Cigányzenekar ad koncertet a Tamási Áron Színház nagytermében, január

17-én ugyanitt a közkedvelt rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar lép színpadra. Jegyeket 30 lejes egységáron a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) lehet vásárolni.

DEMJÉN FERENC-EST GELENCÉN. Virtuálisan, a zenéi által január 19-én, vasárnap 18 órakor a gelencei művelődési házban Demjén Ferenc-estre kerül sor. A jegyár 25 lej, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. Jegyek mától kaphatók a polgármesteri hivatalban.

CANDLEGLOW CASTLE MIKLÓSVÁRON. A híres James Bond-filmek, a Bridgerton sorozat, valamint olyan neves művészek, mint Etta James, Nina Simone és Norah Jones repertoárja csendül fel helyi művészek egyedülálló előadásában. Szőcs Botond (zongora), Ferencz Tihamér (gordonka), Tóth-Györbiró Apor (gordonka), Gáspár Csaba (hegedű), Kertész János (zongora) sepsiszentgyörgyi és környékbeli tehetséges zenészek Romániában és külföldön is ismertek, hozzájárulnak a fiatal zenészek képzéséhez a régióban. Az új koncertsorozat január 18-án indul Ludovico Einaudi olasz zeneszerző és zongorista repertoárján szereplő darabokkal, aki a pop, rock, népzene és etnikai zene különböző műfajait ötvözte a klasszikus zenével. Részletek a kalnoky.ro, jegyek az Eventim.ro oldalon.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ januári programajánlója: ma és 15-én találkozik Lúdas Matyi, a liba és a Döbrögi házaspár a sepsiszentgyörgyi gyerekekkel (szervezett előadások). * A Hazától hazáig című folk­lórműsort két alkalommal játsszák a Háromszék Táncstúdióban: 21-én szervezett diákelőadás, 22-én a magyar kultúra napját ünneplik. * A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Mufasa: Az oroszlánkirály (románul beszélő), 16.30-tól Sütimanók – Szupersipka-küldetés (magyarul beszélő), 18 órától Gengszterzsaruk: Pantera (román feliratos), 18.30-tól Fekete pont (magyar filmdráma), 20.15-től Better Man: Robbie Williams (román feliratos), 20.45-től Jókislány (román feliratos).

Hitvilág

MEDJUGORJEI IMACSOPORT. Januárban tizenhárom szentmisét tartanak Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban azokért a családokért, amelyek részt vettek az imaláncban. 15-én és 17-én reggel, 14-én, 16-án, 18-án és 20-án este kerül sor szentmisére.

ÖKUMENIKUS IMATIZED. A Szemerja negyedi református templomban pénteken 18 órától elkezdődik az ökumenikus

imatized, amelynek mottója: „Hiszed-e ezt?” (Jn. 11, 26) A további imanapok mindennap 18 órától kezdődnek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) a szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–11 óráig a 78-as transzformátorállomás körzetében (Păiuș David hadnagy út) szünetel az áramszolgáltatás.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

HUMORPINCE. CSEREBERE­KLUB. Minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót szeretettel várnak a Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába szerdán 18 órakor, ahol évadnyitó Humorpincére kerül sor. * Ugyancsak várják az érdeklődőket szerdán 16 órakor a Cserebere Klubba is.