Egyre több a tűz, óvatosságra intenek

A január 10–12. közötti időszakban jegyzett esetekről Alexandru-Marian Rechițean szóvivő tájékoztatta lapunkat. Mint jelezte, a legutóbbi tüzek hátterében meghibásodott vagy tisztítatlan kémények, rögtönzött elektromos felszerelések, a fűtést szolgáltató berendezések helytelen használata állt, az év eleje óta történt 19 tűz pedig zömmel lakóházakat és gazdasági melléképületeket érintett. A hétvégi beavatkozások Szitabodzán kezdődtek, ahol pénteken egy épület padlásán csaptak fel a lángok, károsítva a tetőszerkezetet. Ugyanaznap Ladócról is tüzet jelentettek, ott egy lakóház mennyezete gyúlt ki, a szerencsétlenségért vélhetően a túlterhelt elektromos hálózat és a hibás biztosítékok okolhatók. Hasonló probléma, rövidzárlat miatt gyulladt meg a bútorzat szintén pénteken egy sepsiszentgyörgyi ingatlan szobájában is. Kézdiszentkereszten szombaton kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, ott egy tömbház tetőszerkezete kapott lángra egy nem megfelelően szigetelt kémény hőhatása nyomán. Később ismét a megyeszékhelyen kellett oltaniuk a készenléti csapatoknak, ezúttal a lángok több melléképületet, garázsokat és részben egy házat érintettek, összesen mintegy 120 négyzetméteren. Uzonban is tűz volt, vasárnap egy lakóingatlan egyik szobájában csaptak fel a lángok, gerendák és a mennyezet is károsodott mintegy 20 négyzetméteren. A szakemberek szerint ott a kémény miatt történt szerencsétlenség.

Az esetek kapcsán a megyei sürgősségi felügyelőség óvatosságra inti a lakosságot, és nyomatékosan kérik: hagyjanak fel a rögtönzött megoldásokkal. Ugyanakkor felhívták a figyelmet azokra az intézkedésekre, amelyeket az anyagi károkat és néha akár életeket is követelő események megelőzése érdekében kell megtenni. Azt tanácsolják, ne használjunk hibás elektromos készülékeket, vezetékeket, konnektorokat, kapcsolókat, illetve ne hagyjuk felügyelet nélkül az elektromos készülékeket: radiátorokat, fűtőtesteket, hősugárzókat, vasalót, televíziót. A fűtésre használt berendezésekre, azok közelébe ne kerüljön gyúlékony anyag, és ne felejtsük el kikapcsolni azokat lefekvéskor vagy ha elmegyünk otthonról. Ami a kéményeket illeti, azt javasolják, hogy azokat rendszeresen tisztítsák meg, szükség esetén pedig javítsák is, a munkálatokat pedig bízzuk szakemberekre. Fontos továbbá, hogy legyenek megfelelően leszigetelve.