Már az első napon nagy érdeklődés kísérte Sepsiszentgyörgyön az újból elindított helyi roncsautó­programot, melynek felélesztéséről múlt hónapban döntött az önkormányzat. A városháza közlése szerint tegnap hatvan igénylést nyújtottak be azok a megyeszékhelyi autótulajdonosok, akik megszabadulnának régi gépjárműveiktől. A pár évvel ezelőtt Sepsiszentgyörgyön indított, nagy sikernek örvendő programra idén egyelőre 500 ezer lejt irányzott elő az önkormányzat, de mint korábban is, a forrásokat az igényléseknek megfelelően kiegészítik.

Idén is felkapott a helyi roncsautóprogram. Fotó: Facebook / Antal Árpád

Amint arról múlt héten beszámoltunk, az önkormányzat némi késéssel fogadta el a program újbóli elindítására vonatkozó határozatot decemberben. Mint kiderült, azért döntöttek a program újraindítása mellett, mivel egyrészt az előző években is nagy volt az érdeklődés, ezek nyomán több mint 1200 régi (tízévesnél öregebb) gépjárművet (2–7 személy szállítására alkalmasakat) vontak ki a forgalomból, másrészt a sepsiszentgyörgyi mintára országosan elindított kezdeményezés végül megfeneklett, leállt. Utóbbit a környezetvédelmi tárca indította Tánczos Barna minisztersége idején, majd azt követően, hogy az RMDSZ kikerült a kormányból, az egész folyamat leállt, és azóta sem indult újra.

A megyeszékhely önkormányzata idénre 160 gépkocsi leadását fedező összeget irányzott elő egyelőre, de mint a korábbi alkalmakkor, nagy valószínűséggel a keretet bővíteni kell majd. Az idei program feltételei változtak, a legfontosabb módosítások, hogy most legkevesebb 15 éves járműveket lehet leadni, az igénylő több mint öt éve kell a tulajdonosa legyen, illetve a gépkocsi minimum öt éve be kell hogy legyen a forgalomba jegyezve Sepsiszentgyörgyön. A program korábbi kiadásánál 10 évnél idősebb autókat lehetett leadni, és a tulajdonjogot csak három évre kellett igazolni. A többi feltétel ugyanaz maradt, azaz a tulajdonos (vagy az örökös) nem tartozhat a városnak, és nem vehet részt más roncs­autóprogramban, illetve vállalnia kell, hogy nem vásárol ötévesnél idősebb autót. Ez utóbbi korlátozás a vele egy háztartásban élőkre is kiterjed, az elektromos járművek azonban kivételt képeznek alóla. A leadandó gépkocsinak ugyanakkor nem hiányozhatnak az alapvető alkatrészei.

Az önkormányzat ez alkalommal is 3000 ezer lejt ad minden leadott jármű után. A kérvényt, nyilatkozatot, adóügyi bizonylatot és az autó papírjait tartalmazó iratcsomót a polgármesteri hivatal alkalmazottai bírálják el; a kérés jóváhagyása után 90 nap alatt lehet elvinni a régi autót egy hivatalosan működő roncstelepre, a pénzt pedig a kocsi forgalomból való törlése utáni 15 napban kapják meg az igénylők. A helyi roncs­autóprogramot addig működteti Sepsiszentgyörgy önkormányzata, amíg az azonos nevű országos program újra nem indul.