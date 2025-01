Kik szavaznak Antonescura?

A felsőoktatási intézmény vezetője tegnap a közösségi médiában kifejtette, hogy a három kormánypárt választói nem szavaznak majd automatikusan Crin Antonescura, és fennáll a kockázata annak, hogy a jelölt nem jut be a második fordulóba. Sőt, Pricopie szerint az sem kizárt, hogy a második fordulóban a szuverenista-szélsőséges tábor két jelöltje fog megmérkőzni egymással. Ezt azzal magyarázta, hogy amennyiben hat-hét 15 és 22 százalék közötti, egymástól alig eltérő támogatottságú elnökjelölt indul a választáson, akkor minél több közöttük az Európa-barát jelölt, annál kisebb eséllyel jutnak be a második fordulóba. Ezzel szemben a szuverenista-szélsőséges tábornak két olyan jelöltje is van, aki az első két helyezett lehet az első fordulóban.

Pricopie megállapította azt is, hogy az Európa-barát jelöltek – köztük Nicuşor Dan főpolgármester – alig ejtenek szót a romániai szélsőséges erőkről, inkább egymást támadják vagy Klaus Iohannis államfőt bírálják Călin Georgescu vagy George Simion helyett. „Mintha kohabitációra készülnének egy szélsőséges államfővel (aki nem Călin Georgescu lesz), a politikai túlélésük foglalkoztatja őket” – írta az SNPSA rektora.