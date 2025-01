Bizalmi népszavazást kezdeményezett önmaga ellen a szerb államfő

Következő írásunk

Számottevően csökkent tavaly a Környezetvédelmi Ügynökséghez beérkezett, vadkárral kapcsolatos igénylések száma, amint a kifizetett kártérítések összege is jelentősen zsugorodott 2023-hoz képest – jelentette be tegnapi sajtóértekezletén Gheorghe Neagu. Az állami hivatal megyei kirendeltségének vezetője szerint a változás a veszélyes, a településekre bejáró nagyvadak esetében alkalmazható sürgősségi beavatkozásnak, valamint a tavalytól a medvék esetében érvényes állományszabályozási vadászati kvótának tudható be elsősorban. A hivatalos adatok szerint Háromszéken 2024-ben hatvankilenc egyeddel csökkent a medvepopuláció, a legtöbbet kilőtték, illetve kilenc balesetben pusztult el.