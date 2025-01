Az elszánt gombászt, ha sikerül kiszabadulnia a szoba melegéből és a képernyő rabságából, a természet mindig, még januárban is megjutalmazza. A téli zsákmány nemcsak kalóriaszegény, vitamindús, magas rosttartalmú, esszenciális aminosavakban bővelkedő táplálék (mint minden gomba), hanem gyógyhatású kincs is. Például a tél gombakirálya, a kései laskagomba szinte minden betegség gyógyításában vagy megelőzésében besegíthet. Antibiotikumot termel, keringési betegségek esetében alkalmazható, immunstimuláns, rákellenes hatással bír.

Kései laskagomba

(Pleurotus ostreatus)

Kalapja féloldalas, kagyló vagy fül alakú, felszíne sima, csupasz, általában szürkés- vagy sárgásbarna színű, fiatalon a látványos acélkékes árnyalat is megfigyelhető rajta. Nagyra nő, a legnagyobb Sepsiszentgyörgyön talált példánya csaknem 30 cm széles volt. Lemezei elég sűrűek, szélesek, mélyen lefutók, előbb szürkésfehérek, majd barnulók. Tönkje rövid, vaskos, gyakran görbe, de hiányozhat is. Fehéres húsa a kalapban vastagabb, mint a nyári testvéréé (Pl. pulmonarius). Csoportosan, emeletesen vagy egymás mellett terem élő vagy elhalt lombosfa-anyagon. Egy-egy ilyen telepe akár 10 kg-os is lehet! Késő őszi, téli faj, a termőtestképzéshez hideghatásra van szüksége, vagyis csak a fagyok beállta után jelenik meg.

Sepsiszentgyörgy belterületén mindenhol meglepően gyakori. Felbukkant a központi parkban, lakónegyedi zöldövezetben, útszéli fasoron, az Olt és a Szemerja-patak partján. A következő élő vagy elhalt fák anyagán találtam meg: fűz (a nagy kedvenc), gesztenye, nyár, hárs, dió és akác. Csokrai városi környezetben általában szerények, alig pár kalapból állnak. Kivételt képez a mellékelt felvételen látható: elhalt dióágon örökítettem meg szépszámú társulását a Farm utcai gyümölcsösben. Néha már októberben-novemberben megjelenik, de fő termőideje a tél. Öregebb, elszáradt példányaival még március végén is találkozhatunk.

Vidékünk egyik közkedvelt, nagyra értékelt faja. Az egyik legfontosabb, legízletesebb, könnyen beszerezhető gyógyhatású gombánk. Amióta az üzletekben elérhető áron lehet kapni intenzíven termesztett változatait (hibridjeit), úgy érzem, a vadon gyűjtött laskagomba fénykora hanyatlóban van. Gyerekkoromban termőhelye minden gombász féltve őrzött titka volt. A falun töltött vakációk alatt soha nem találtam rá, csak álmodozni mertem a laskával borított „nagy bükkfacsutakokról”, amiről nagyszüleim meséltek. Ezért mikor a városi gombák után kezdtem kutatni, nagy volt a csodálkozásom, hogy urbánus környezetben is mennyire jól érzi magát.

Farkas János