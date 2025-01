A baróti Tortoma Önképzőkör e heti meghívottjai fiatal zenészek voltak, Kátai Boróka és Demeter Balázs, akik zenekarukkal, a Day by day együttessel tavaly megnyerték a székelyudvarhelyi Siculus tehetségkutató zenei fesztivál nagydíját.

Demeter Zoltán kérdéseire válaszolva a fiatalok – akik közül Balázs baróti, Boróka pedig édesapja révén kötődik Baróthoz – elmondták, hogy már egészen kicsi koruk óta kapcsolatba kerültek a zenével, amikor pedig együttesüket megalapították, rég dédelgetett álmuk vált valóra.

– Elsősorban saját szerzeményeket játszunk, én megírom a dalszövegeket, aztán a fiúkkal együtt (Demeter Balázs mellett tagjai még a zenekarnak Ilyés-Szilágyi János gitáros és Mátyás Péter dobos) meghangszereljük, így születnek a dalok – mesélte Boróka, hozzáfűzve, hogy zenei stílusukban sok minden benne van, de törekednek arra, hogy dalszövegeik révén fontos üzeneteket is közvetítsenek az őket hallgató fiataloknak: az emberségük megtartását, a kiveszőfélben levő alapvető emberi értékek felvállalását. „Legyünk rendes emberek, viselkedjünk emberségesen, hallgassunk élő zenét, olvassunk verseket” – mondta többek között.

A Siculus fesztivál díjáról megemlítették, hogy az hatalmas dolog volt számukra, mert nem számítottak rá, és arra ösztönzi őket, hogy folytassák a munkát. Hamarosan új taggal bővítik a zenekart, a Siculus fesztválra idén is elmennek, de nem csak: minél több helyen szeretnének fellépni, a visszajelzések is azt mutatják, hogy várják, szeretik őket. „Hamarosan új dalokkal jelentkezünk, kérjük támogassátok a továbbiakban is munkánkat” – összegezték.