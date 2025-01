Bíborka második éve segíti az egyesület oszlopos tagjaként a civil szervezet munkáját. Azzal a céllal állt be önkéntesnek, hogy új barátokat szerezzen, foglalkozhasson gyermekekkel és fejlessze angolnyelv-tudását. A képzeletbeli dobogó második fokát a tavalyi nyertes, a kézdiszentléleki Venczel Tamás, a harmadik helyet pedig szinte fej-fej mellett a kézdiszentkereszti Borsó Andrea (365 önkéntes óra), a kézdivásárhelyi George Fozocoș (362 önkéntes óra) és a zabolai Gál Bence foglalta el. Dicséretben részesült a kézdiszentléleki Venczel Beáta (339 önkéntes óra a tavalyi évben).

Ráduly Attila egyesületi elnök érdeklődésünkre elmondta: tavaly is mozgalmas, nemzetközi eseményekben gazdag évet zárt a civil szervezet. Eddigi szokásukhoz híven a kistérség számos pontján megtalálhatóak voltak a Zöld Napprogramok. Sikerült tovább folytatniuk a korábbi hosszabb távú projektjeiket is az előző évek tapasztalataira támaszkodva, a jobb minőségre, illetve szakmai­ságra törekedtek. Helyi és nemzetközi partnerszervezeteikkel együtt tovább dolgoztak azon, hogy Kézdiszéken is jobban elterjedjen a környezetvédelem, a sport és az önkéntesség kultúrája.