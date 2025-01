Jelen lesz Galbács Pál és Sarány István, a kötet ötletgazdája, illetve szerkesztője, Bedő Zoltán felelős kiadó, a további társszerzők közül Bajna György, Bíró István, Kovács Hont Imre, Kristó Tibor és Szekeres Attila. A meghívott fellépők, Moroșanu Alexandra-Maria (Szandi) és Acatrinei Mihai-Gabriel (Misi), a Babba Otthon, a Csibész Alapítvány neveltjei, énekeikkel teszik hangulatossá a könyvbemutatót.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (színpadra épített nézőtér, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A mozgásszínház e heti előadásai: 17-én, pénteken 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu (időtartam: 1 óra, szünet nélkül); 19-én, vasárnap 19 órától Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi színházi előadásokra a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások napján egy órával a kezdés előtt.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Szabad előadások: 17-én, pénteken 18 órától Mamó, 22-én, szerdán, illetve 25-én, szombaton 18 órától A mindentlátó királylány. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél lehet.

ALKOTÁSOKAT VÁRNAK. A Cimborák Bábszínház idén bemutatásra kerülő, Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék... című műve alapján készülő előadáshoz várják a 6–9 éves gyerekek alkotásait, amelyek közül több kiválasztott rajz bekerül az új produkcióba. A rajzok kiindulópontja az a befejezetlen mondat, amely Janikovszky Éva klasszikussá vált művének címe. A rajzok közül több elem, egy részletes, elemző válogatás után bekerül az előadásba. A benevező diákok díjban is részesülnek, emellett a beérkezett pályamunkákból kiállítás nyílik a bemutató napján. A munkákat juttassák el a Cimborák Bábszínházba vagy a Tamási Áron Színház titkárságára (Szabadság tér 1. szám) január 24-ig. További részletek a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emese közönségszervezőnél.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Hazától hazáig című folk­lórműsort két alkalommal játsszák a Háromszék Táncstúdióban: 21-én szervezett diákelőadásként, 22-én a magyar kultúra napját ünneplik. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni.

Előadás Kovásznán

Január 21-én 17 órakor a kovásznai Városi Művelődési Házban kerül sor Gazda Árpád újságíró Elfojtott és győztes felkelések Temesváron: helytörténet Dózsa Györgytől Tőkés Lászlóig című előadására.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED. A Szemerja negyedi református templomban pénteken 18 órától elkezdődik az ökumenikus imatized, amelynek mottója: „Hiszed-e ezt?” (Jn. 11,26) Hajdú János római katolikus plébános, főesperes hirdet igét. Január 18-án, szombaton a Szent Benedek római katolikus templomban Bancea Gábor református lelkész; január 19-én az unitárius templomban Zelenák József evangélikus esperes; január 20-án a Szent Gellért római katolikus templomban Kajcsa Orsolya református lelkész; január 21-én az evangélikus templomban Takó István római katolikus plébános; január 22-én a vártemplomban Péterfi Ágnes unitárius lelkész; január 23-án a Krisztus Király római katolikus templomban Marosi Árpád református lelkész; január 24-én a Gyöngy­virág utcai református templomban Takács Dezső római katolikus plébános; január 25-én a Szent József római katolikus templomban Bucsi Zsolt Tamás református lelkész; január 26-án a belvárosi református templomban pedig Ilyés Zsolt római katolikus plébános hirdet igét. Az előző évekhez hasonlóan az imatized ezúttal is karitatív

jellegű.

SEGÍTŐCSOPORT. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében január 18-án, szombaton 10.30 és 12 óra között Kurta Fruzsina pszichológussal folytatódik az Elengedéseink önleltáros nyitott csoport tevékenysége.

TERÁPIA. Február 1–12. között sor kerül a Bonus Pastor Alapítvány ez évi első 12 napos terápiás programjára Magyarózdon, szenvedélybeteg férfiak és nők, valamint hozzátartozók részére. Részletek a

bonuspastor.ro honlapon.

A román kultúra napja

Január 20-án, hétfőn 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban közönségtalálkozóra kerül sor Florin Dumitrescu bukaresti költővel és dalszövegíróval. A meghívott szerző beszélgetőtársa Adrian Lăcătuș brassói irodalom­kritikus lesz.

Florin Dumitrescu (1966, Bukarest) a 80-as évek végén a Timpuri Noi együttes dalszövegírójaként debütált. Ezen a téren ismertté a Sarmalele Reci zenekarral vált, amelynek 1993 óta kizárólagos dalszövegírója. A következő harminc évben számos pop-, rock-, folk- és dzsesszzenésznek írt dalszövegeket. Verseskötetei: Ana are mere (Cartea Românească, 1997, a Bukaresti Írók Egyesületének Debütdíja), Încântece (Vinea Kiadó, 2007, Tiuk! Költészeti díj), Dodii (Vorpal/Nemira Kiadó, 2016) és Sentimentul naturii (Max Blecher Kiadó, 2023, Adrian Preda illusztrációival). Szerepel a Marfă csoport három gyűjteményes kötetében (1996, 2012 és 2019), valamint a București ʼ21. Epopee participativă (2015) projektben. Jelenleg a brassói Transilvania Egyetem oktatója, ahol antropológiát és szövegírást tanít.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Hegyi utak várai (5. rész) – A tusnádi Vártetőn állt valamikor a vidék legnagyobb vára. A hatalmas építmény kapcsán korábban azt feltételezték, hogy királyi szándék hozta létre. Újabban merült fel, hogy eredetileg egy nagyobb birtok központja lehetett, melyet a 14. század elején daraboltak fel. Történetéről és egy érdekes régészeti módszerről Botár István régésztől tudhatnak meg többet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16 órától Sonic, a sündisznó 3 (magyarul beszélő), 16.30-tól Sütimanók – Szupersipka-küldetés (románul beszélő), 18 órától Mi vagyunk Azah­riah (magyar zenés film), 18 órától Harry Potter és a Halál ereklyéi, I. rész (román feliratos), 19.45-től Monte Cristo grófja (román fel­iratos), 20.45-től Nosferatu (magyar feliratos).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna gyógyszertár (0267 360 015) a szolgálatos.

Röviden

ÉJSZAKAI FUTÁS SUGÁSFÜRDŐRE. Januárban minden pénteken 22 órakor futást szerveznek Sepsiszentgyörgyről Sugásfürdőre. A kalandvágyókat a városvégi sorompónál várják.