Mától vasárnap estig motorzúgástól lesz hangos Kommandó és környéke, hiszen most tartják a roppant látványos Historic Winter Rally kilencedik kiírását. A veterán autóval versenyzők számára meghirdetett eseményre idén tizenkilenc páros nevezett, a legtöbben Franciaországból és Belgiumból érkeztek Háromszékre, az előfutók között viszont van három román, egy-egy magyar, olasz és cseh páros is.

A veterán autóknak – 1996. december 31. előtt bejegyzett járműveknek – meghirdetett Historic Winter Rally kilencedik kiírását tartják meg mától vasárnapig Kommandón és környékén, így a napokban motorzúgástól lesz hangos és benzingőzbe burkolózik majd Háromszék legmagasabban fekvő települése. A nevezési lista szerint a négynapos eseményen olyan versenyautókat láthatunk, mint a Peugeot 505 Turbo, a BMW 325 IX, a Mazda 323 GTX, a Datsun 240Z, a Subaru WRX STI, a Toyota 4WD, a Citroën Saxo T4, a Ford Escort, a Porsche 911 Safari vagy éppen az Opel Ascona.

A szervezőktől tudjuk, hogy ma a pályabejárás mellett lesz még két shakedown szakasz, pénteken három, szombaton hat, és vasárnap pedig öt gyorsasági szakaszra kerül sor. A kilencedik történelmi rali össztávja 342 kilométer, ebből a tizennégy versenyszakasz 216 kilométert tesz ki. Tavaly januárban címvédéssel és hármas francia sikerrel ért véget a kommandói autós erőpróba, miután a Paul Chabloz–Philippe Escobar kettős (BMW 325 iX E30) 2023 után újra meg tudta nyerni a viadalt. A pilóta idén is ott van a francia, belga és cseh párosokból álló mezőnyben, és ezúttal is egy német versenygép kormányánál próbálja begyűjteni a leggyorsabbnak járó elismerést.

„Nagyon örvendünk, hogy már a kilencedik alkalommal tarthatjuk meg ezt a versenyt, amely nem annyira hófüggő, mint a téli ralink. Idén kevesebb résztvevője lesz az eseménynek, de bízom abban, hogy így is roppant szórakoztató lesz ez a viadal. Kommandón és környékén remek a hó minősége, havas és jeges a pálya, emiatt nagyon reménykedünk abban, hogy látványos és izgalmas lesz a megmérettetés. Várjuk a nézőket, akiknek főleg szombaton és vasárnap lesz sok látnivalójuk. Mindent összevetve a versenyzők és a nézők biztonsága a legfontosabb, így hiszünk abban, hogy most balesetmentesen zárjuk a ralit. Emiatt arra kérünk mindenkit, hogy tartsák be a pályabírók utasításait, és a kijelölt útszakaszokon csak a megfelelő távolság betartása mellett kövessék a száguldó autókat” – nyilatkozta Simon Árpád szervező, a sepsiszentgyörgyi Auto Crono Klub frontembere.