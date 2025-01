A jótékonykodó kézdialbisi vállalkozó

Habár tavaly, év végén, december 28-án történt, mégis érdemes szólni róla, hiszen példaértékű, ami Csernáton községben történt. Molnár Sándor Kézdialbisban élő vállalkozó decemberi „nyereményakciójáról” van szó, ami eddig egyedülálló és példaértékű volt a községben, nevezhető marketingfogásnak, de ugyanakkor jótékonykodásnak is.

A mostanra már tucatnyi üzletet működtető vállalkozó a vásárlók hűségét azzal akarta megköszönni, hogy decemberben „kasszabon-lottót” hirdetett. Minden egyes üzletben egy lepecsételt dobozt állított fel, amelybe a vásárlók beledobhatták a boltban kapott kasszaszalagot, természetesen miután ráírták a nevüket és a telefonszámukat. A felajánlott díjak értéke meghökkentő, a fődíj egy használt, de tökéletes állapotban levő Volkswagen személygépkocsi volt. Ugyanakkor hét NEI márkájú, 80 centiméteres átmérőjű televíziót is kisorsoltak. Molnár Sándor nem azért hirdette a karácsony utánra beharangozott sorsolást, hogy ezzel is arra buzdítsa a község lakóit, hogy nála vásároljanak, hiszen nem volt rá szüksége, hanem hálából, köszönetképpen, mert úgy érezte, hogy tud adni, és megmutatta, adni is szeret. Visszaadni abból, amit kap a községben élő vásárlóktól. A sorshúzás az egyik alsócsernátoni üzlete előtt történt. A zord idő ellenére több mint háromszáz ember gyűlt össze, kíváncsian várva, hogy kinek kedvez a szerencse. A helyszínen forró teát és forralt bort lehetett fogyasztani. Az alkalmazottak jelképes ajándékokat osztogattak, kis apróságokat, különféle cégek által felajánlott ajándéktermékeket, sapkákat, söröskorsókat, poharakat stb. A vállalkozó az emberekkel beszélgetett, a felesége a meleg italok osztásában segített.

A sorsolás nyilvános volt, a földre leterített vászonra, műanyag zsákra, kartonra öntötték ki sorra a hét üzletben összegyűlt kasszaszalagokat, így minden üzlet vásárlói esélyt kaptak arra, hogy nyerjenek egy-egy televíziót, majd a végén az összes szelvényt egybeöntötték, és a vállalkozó kisfia kihúzta a szerencsés autótulajdonos nevét. Nyolc személy, nyolc csernátoni nyert, de szinte senki nem távozott üres kézzel. Molnár Sándor megígérte, ez év végén is megismétli az akciót.