Színház

M STUDIO. A mozgásszínház e heti előadásai: ma 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu (időtartam: 1 óra, szünet nélkül); 19-én, vasárnap 19 órától Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Marc Camoletti: Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című vígjátékát játssza Kézdiszentléleken a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Rendező: Kolcsár József. Az elő­adást 14 éven felüli nézőknek ajánlják.

KOVÁSZNA. A következő elő­adásokra lehet jegyet vásárolni a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztárában: a csíkszentgyörgyi Székely Góbék legújabb elő­adása január 24-én, pénteken és 25-én, szombaton 19 órától (jegyár: 40 lej); a kolozsvári Operettissimo társulat elő­adásában: Lili bárónő (operett) március 7-én, pénteken 19 órától (jegyár: 60 lej).

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Szabadelőadások: ma 18 órától Mamó, 22-én, szerdán, illetve 25-én, szombaton 18 órától A mindentlátó királylány. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél lehet.

ALKOTÁSOKAT VÁRNAK. A Cimborák Bábszínház idén bemutatásra kerülő, Jani­kovszky Éva: Ha én felnőtt volnék... című műve alapján készülő előadáshoz várják a 6–9 éves gyerekek alkotásait, amelyek közül több kiválasztott rajz bekerül az új produkcióba. A rajzok kiindulópontja az a befejezetlen mondat, amely Janikovszky Éva klasszikussá vált művének címe. A rajzok közül több elem részletes, elem­ző válogatás után bekerül az előadásba. A benevező diákok díjban is részesülnek, emellett a beérkezett pályamunkákból kiállítás nyílik a bemutató napján. A munkákat juttassák el a Cimborák Bábszínházba vagy a Tamási Áron Színház titkárságára (Szabadság tér 1. szám) január 24-ig. További részletek a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél.

Kiállítás

RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁS. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum és a Múzeumbaráti Egyesület közös szervezésében január 19-én, vasárnap 12 órakor Forró Ágnes kolozsvári képzőművész A tárgyak örömei című retrospektív kiállítása nyílik meg. A tárlat kurátora Lénárt Tamás muzeológus. Megnyitóbeszédet mond Deák Ferenc Loránd művészettörténész. Közreműködik Józsa Irén magyartanár.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 17 és 19 órától Hogyan tudnék élni nélküled (premier, telt ház); továbbá: 16.30-tól Vaiana 2. (románul beszélő), 21 órától Bird (román feliratos); szombaton: 11 órától Vaiana 2. (magyarul beszélő), 11.15-től Sütimanók – Szupersipka-küldetés (románul beszélő) és 15.30-tól magyarul beszélő, 16.15-től Paddington Peruban (románul beszélő), 17 és 19 órától Hogyan tudnék élni nélküled (telt ház), 21 órától Gengszterzsaruk: Pantera (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Sonic, a sündisznó 3 (magyarul beszélő), 11.15-től Paddington Peruban (románul beszélő), 15.30-tól Sütimanók – Szupersipka-küldetés (magyarul beszélő), 21 órától A szívesség (román feliratos), 17 és 19 órától Hogyan tudnék élni nélküled (telt ház).

ROMÁN FILMNAPOK. Ma 18.30-tól Víz és talp (dokumentumfilm), 20.30-tól A tökéletes jelölt (vígjáték); szombaton: 18.15-től Nagyhét (román–francia–svájci–török filmdráma), 20.45-től A G-pont nyomában (román vígjáték), vasárnap: 16.15-től Víz és talp (dokumentumfilm – meghívott Eva Hoch­bauer), 18 órától A tökéletes jelölt (vígjáték), 20 órától Clara (román–német filmdráma).

VIGADÓ MOZI. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében ma 19 órától Szimler Bálint: Fekete pont (magyar filmdráma). Jegyár: 10 lej.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED. A Szemerja negyedi református templomban ma 18 órától elkezdődik az ökumenikus imatized, amelynek mottója: „Hiszed-e ezt?” (Jn. 11,26) Hajdú János római katolikus plébános, főesperes hirdet igét. Január 18-án, szombaton a Szent Benedek római katolikus templomban Bancea Gábor református lelkész; január 19-én, vasárnap az unitárius templomban Zelenák József evangélikus esperes; január 20-án, hétfőn a Szent Gellért római katolikus templomban Kajcsa Orsolya református lelkész vendégeskedik.

ANYA-LÁNYA LELKI NAP. Január 18-án, szombaton a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián anya-lánya lelki napot szervez a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat „Édesanyám, érintsd meg a lelkem!” mottóval. Olyan édesanya-lánya párosok jelentkezését várják, akiknél a lányok 8–12 év közöttiek. Jelentkezni a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat Facebook-oldalán és honlapján (csaladpasztor.com) lehet.

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZNÁN. Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket a 17 órakor kezdődő szentségimádásra, majd 18 órától szentmisére a helyi plébániatemplomba. Az ünnepi szónok Obermájer Ervin István plébános, Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora lesz. A szentmisét rózsafüzér-imádság és ünnepélyes körmenet követi. A zenei szolgálatot a Kikapcsolsz katolikus ifjúsági együttes látja el.

Síidény Sugásfürdőn

Ma megnyílik a kisebbik sípálya Sugásfürdőn. A Multi-Trans közszállítási vállalat további járatokat indít a 18-as vonalon az üdülőtelep felé. Hétfőtől csütörtökig: indulás 16–20 óráig minden órában a Lábas Ház megállótól; visszaindulás 16.30–20.30 óra között. Pénteken indulás 16–21 óra között minden órában, visszaindulás 16.30–21.30 óra között. Szombaton, vasárnap, hivatalos ünnepnapokon és iskolai vakációk idején indulás 9–21 óráig minden órában, visszaindulás 9.30–21.30 óra között. Jegyárak: 2,5 lej elővételben (értékesítési pontokon, jegyautomatákból vagy a 24Pay alkalmazásban), 5 lej, ha közvetlenül a busz­sofőrnél vásárolják. Fontos: ezekre az utazásokra a Sepsiszentgyörgy területén érvényes tömegközlekedési bérletek nem használhatók fel.

Röviden

ÉJSZAKAI FUTÁS SUGÁSFÜRDŐRE. Januárban minden pénteken 22 órakor futást szerveznek Sepsiszentgyörgyről Sugásfürdőre. A kalandvágyókat a városvégi sorompónál várják.

GYERTYAFÉNYES KORCSOLYÁZÁS. A zabolai kastély területén a Zabola Estate szervezésében szombaton 16–21 óráig lehet igénybe venni a kastélypark szolgáltatásait. Részletek az esemény Facebook-oldalán.

ELŐADÁS KOVÁSZNÁN. Január 21-én 17 órakor a kovásznai Városi Művelődési Házban kerül sor Gazda Árpád újságíró Elfojtott és győztes felkelések Temesváron: helytörténet Dózsa Györgytől Tőkés Lászlóig című elő­adására.

TEHETSÉGVERSENY. Január végéig jelentkezhetnek a negyedik osztályos diákok az MCC által szervezett FIT Kaland Tehetségversenyre. Az izgalmas, több tudományterületet átfogó projekt keretében a fiatalok újraalkothatják a Kárpát-medence építészetét, a győztes csapat pedig felvételt nyer a Fiatal Tehetség Program 2025. szeptemberében induló évfolyamába. Részletek az mcc.ro honlapon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (0267 312 049) a szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) a szolgálatos, hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608). Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).