A Galaci CSM elleni szombati és vasárnapi mérkőzések lebilincselőnek ígérkeznek, hiszen a csapatok célja azonos: az első négyben zárnák az alapszakaszt. A háromszéki együttes a mostani idényben már kétszer összecsapott a Július Pénzeš irányította alakulattal a bajnokságban, az ősz folyamán kiegyenlített küzdelmeket követően egyszer a narancs-kék mezesek diadalmaskodtak, egyszer pedig riválisuknak sikerült begyűjtenie a három pontot. A székelyföldi és a galaci gárda is győzelemmel hangolt az egymás elleni összecsapásra: előbbi múlt szombaton 5–3-ra kerekedett felül a Bukaresti Steaua vendégeként, míg utóbbi szerdán 4–3-ra nyert a címvédő Brassói Corona otthonában. Szoros a küzdelem a negyedik helyért, a Háromszéki Ágyúsok jelenleg hatodikok, a Galaci CSM negyedik a táblázatban, mindössze két pont a különbség közöttük.

„A hétvégén a Galaci CSM ellen játszunk a Sepsi Arénában. A mérkőzések rendkívül fontosak, mivel a bajnokságban mindkét csapat a négyes döntőbe jutásért harcol. A mostani idényben már legyőztük őket, reméljük, a sepsiszentgyörgyi közönség előtt is sikerül ezt megismételnünk. A galaci csapatnak szerdán sikerült diadalmaskodnia a Brassó felett, ezáltal értékes pontokat szerzett. Ez is azt mutatja, hogy szombaton és vasárnap kemény küzdelemre számíthatunk, viszont igyekszünk jó eredményeket elérni. Ehhez a közönségre is szükségünk lesz, bízunk benne, hogy minél többen kilátogatnak a találkozókra és támogatnak minket. Sérülés miatt továbbra is több játékost nélkülözünk, azonban az előttünk álló feladatra koncentrálunk, próbálunk mindent beleadni a siker érdekében” – nyilatkozta Antal Előd, a Háromszéki Ágyúsok játékosa. (miska)