Államelnök-választás új szabályokkal

Jóváhagyta tegnap a kormány a határozattervezetet az államelnök-választás május 4-i kiírásáról; a kampányidőszak február 18-án kezdődik – számolt be a kabinet ülése után tartott sajtótájékoztatón a kormány szóvivője. Marcel Ciolacu kormányfő ugyancsak tegnap bejelentette, hogy új szabályokat vezetnek be, és drasztikus bírságokra számíthatnak a részrehajló közösségimédia-platformok.

Az államelnök-választásra vonatkozó kormányhatározat megszabja, hogy a külföldi szavazókörzetekben három napig tart a voksolás, de a szavazóhelyiségek május 4-én az eddigiektől eltérően nem a helyi idő, hanem a romániai idő szerinti 21 órakor zárnak. Pénteken és szombaton helyi idő szerint reggel 7-kor nyitnak és este 9-kor zárnak az urnák. A külföldön élő román választópolgárok jövő héttől kezdődően regisztrálhatnak a levélszavazásra a külképviseleteken. Mihai Constantin szerint a bel- és külföldön szavazókra egyaránt érvényes, hogy a 21 órakor a szavazóhelyiségben tartózkodó vagy a szavazóhelyiség előtt sorban álló választópolgárok legkésőbb 23 óra 59 percig leadhatják a szavazatukat.

A kabinet jóváhagyta azt is, hogy az elnökválasztás első fordulójával egy időben, azaz május 4-én időközi önkormányzati választásokat tartsanak Bihar megyében a megyeitanács-elnök, illetve több megye összesen 17 településen a polgármester megválasztására. A kétféle választás egyazon szavazóhelyiségben zajlik az érintett településeken – tette hozzá Mihai Constantin.

A jogszabálytervezetek szerint ugyanakkor a választás lebonyolításában részt vevő személyzet a pénzügyminisztérium javaslatára 25 százalékkal kisebb összegű fizetségben részesül, mint eddig, az élelmezési napidíjuk összege azonban nem változik.

A tegnapi kormányülést megelőzően Marcel Ciolacu miniszterelnök bejelentette, hogy új szabályokat vezetnek be, és drasztikus bírságokra számíthatnak a részrehajló közösségimédia-platformok. „Olyan változtatásokat dolgoztunk ki, hogy mindegyik jelöltre ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek, és ne fordulhassanak elő a legutóbbi választáson történtek, amikor egy közösségimédia-platform előnyben részesített egy bizonyos jelöltet” – magyarázta a kormányfő, hozzátéve, hogy a szabályszegésért kiszabott bírságok elérhetik a platformot működtető vállalat forgalmának 5 százalékát, ami több milliárd eurót jelenthet.



Politikai reklámok, szigorúbb feltételek

Az elnökválasztás lebonyolítását szabályozó jogszabálycsomag a politikai reklámokkal kapcsolatos új szabályokat is tartalmaz, ezek megsértése 15 ezer és 50 ezer lej közötti bírsággal büntethető. Mihai Constantin kormányszóvivő elmondta, a 2025-ös elnökválasztást megelőző kampány folyamán a politikai szereplőknek gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi politikai reklámanyagon legyen feltüntetve, politikai hirdetésről van szó, ugyanakkor meg kell jelölni a finanszírozó nevét, az e-mail-címét, jogi személy esetén pedig a cég székhelyét. Ha az adott politikai reklám terjesztői különféle célzási módszerek használatával akarják eljuttatni üzenetüket egy bizonyos célközönséghez, ezt is fel kell tüntetniük a hirdetésen. Ugyanakkor azt is kötelező megjelölni, hogy a politikai reklám elkészítésére és terjesztésére felhasznált összegek kizárólag a politikai pártok finanszírozásáról és a választási kampányokról szóló 2006/334-es törvényben szereplő bevételi forrásokból származnak – szögezte le. Hangsúlyozta, a szabályok az online platformokon, a keresőmotorok találati oldalain vagy a közösségi oldalakon terjesztett politikai reklámokra is érvényesek.

A kormány tegnapi közleménye szerint „politikai reklámanyagnak minősül minden olyan, a választási kampányban használt írott, online, hang- vagy videoanyag, amely közvetlenül vagy közvetve arra biztatja a választókat, hogy valamelyik független jelöltre vagy egy bizonyos politikai párt jelöltjére szavazzanak vagy ne szavazzanak”.