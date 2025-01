Biztatásként írom soraimat, elsősorban azoknak, akik valamilyen fogadalmat tettek szilveszterkor vagy az új esztendő kezdetekor, hátha ezzel jó útra térítem a fogadkozók egy részét, akik már-már feladnák ünnepélyes fogadalmaikban kitűzött céljaikat, a statisztikák szerint ugyanis január közepére sokan megszegik mindazt, amit újévkor elhatároztak, fogadtak és ígértek. Hátha még nem késő azok bátorítása, akik éppen most akarnák feladni... Szerencsére 22 százalékuk kitart még februárban is, négy hónapig azonban már csak 12,5 százalék tart ki saját magának vagy másoknak tett ígéretei mellett, de aki addig kibírja, az jó eséllyel egész évben helytáll.

Az újévi fogadalmaknak komoly történelme van, habár sokszor és sokan komolytalan fogadalmakat is tettek. Fogadkozásokat már a római hadvezér és politikus Julius Caesar (i. e. 100 – i. e. 44) is tett. Aztán meggyilkolták, de nem azért, mert nem tartotta be az ígéreteit. A fogadkozások művészetét államfők és politikusok azóta is művelik, és az egyszerű földi halandókhoz hasonlóan ők sem tudják (vagy nem is akarják) maradéktalanul betartani a fogadalmakat, függetlenül attól, hogy azokat mikor vállalják. (Gondoljunk csak a választási ígértekre.)

De térjünk is vissza a modern kori szilveszteri, újévi fogadalmainkhoz. Felsorolok távirati stílusban néhányat.

Jövőre lefogyok! Jövőre egészségesebben fogok élni! (Többet sportolok, elhagyom a dohányzást, kevesebb alkoholt fogyasztok, vagy egyáltalán semmit, nem eszem annyi gyorskaját!) Jövőre boldogabb leszek! (Ezt nem nagyon értem, hogy miként lehet elérni.) Jobb ember leszek! (No, ennek elbírálását sajnos másokra kell bízni.) Rátalálok a szerelemre! (Ehhez kell valakit keresni, aki azt mondja, itt vagyok, én vagyok a szerelmed, és máris meg van oldva.)

De vannak ezeknél viccesebb fogadkozások is, mint például: Kevesebb meccset nézek a tévében. Betartom a határidőket (kivéve, ha azok nem betarthatatlanok). Megfogadom, hogy nem fogadok meg semmit. Elolvasom a használati utasításokat stb.

Pénzügyi fogadalmakat is szoktak tenni az emberek. (Spórolni fogok!) De ez nem csoda, hisz kormányunk is tett ilyeneket, már jóval újév előtt – nyugdíj- és fizetésemelést január elsejétől, aztán még el sem kezdődött az új év, és máris megszegte ígéreteit, sőt, a salátatörvény épp megszorításokat ígér. (Jó lenne, ha ezeket sem tartanák be...) Spórolni viszont fognak – a mi bőrünkre. (Ezt be fogják tartani.)

Persze jó tanácsokat is kapunk, hogy tartani tudjuk adott szavunkat. Ilyen például, hogy egyszerre csak egy dologra kell figyelni. Ezért válasszunk ki egyet a sok közül, és arra összpontosítsuk. Remélhetőleg konkrét célokat tűztünk ki magunk elé az új esztendőre. Ha nem, akkor legalább menet közben konkretizáljuk a legfontosabbakat. Ha valaki azt mondta, fogyni akar, akkor döntse el, hogy hány kilót és meddig. Ha sikerül tartani a fogadkozást, jutalmazzuk meg magunkat. Ebből azt értem, hogy ha például valaki csak feleannyit dohányzik vagy iszik (a fogadalom szerinti mennyiséget), megjutalmazhatja magát egy csomag jutalomcigarettával vagy egy-két féldecivel pluszban. Aztán az ilyen jutalmazásokat legjobb közösségben vagy társaságban véghezvinni, így mindenki örülni tud a saját és a másik sikerének is.

Látok én itt egyéb gondot is a fogadalmakkal. Mert bizony sokszor a fogyókúrázás ellenére a fogadkozó még fel is szed néhány kilót. Aztán ennek következtében még nehezebben és még kevesebbet mozog. A sportolás, mozgás ígérete fordítva sül el, és a fogadkozó látván, hogy sokkal könnyebb a fotelben ülni és tévét nézni, annyit sem mozog, mint korábban. Aztán nem is keresi a szerelmet, hanem sült galambként várja galambocskáját.

Bizony pontosan a fordítottja is megtörténhet annak, amit megfogadunk. Ezért aztán azt lehetne tenni, hogy olyasmiket fogadjuk meg, aminek ha a fordítottja történik, egész jól járunk. Így például, ha azt fogadnánk meg, hogy hízni akarunk, annak az ellenkezője következik be, és fogyni fogunk. Megfogadjuk, hogy naponta két csomag cigarettát szívunk el, és akkor lehet, hogy azt sem tartjuk be, és még egyet sem fogunk elhúzni. Megfogadjuk, hogy semmit sem mozgunk, és lehet, hogy ezt sem sikerül betartani, és így sokkal mozgékonyabbak leszünk. Megfogadjuk, hogy kétszer annyit iszunk, mint korábban, és ezt be nem tartva még a felét sem fogjuk legurítani. És így tovább...

