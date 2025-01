Korszerű húsipari egység nyílt Kilyénben

A korszerű, nemzetközi higiéniai tanúsítvánnyal is bíró csomagolócsarnok mellett mától újabb bemutatóüzlet is nyílik a vállalkozás kilyéni telephelyén, ez lesz a harmadik Sepsiszentgyörgyön és környékén. A megnyitón a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai zenéltek, Grubisics Levente rádiós műsorvezető ismertette a szerény körülmények között – egy máig létező kis üzletből – induló, mostanra pedig a legjelentősebb multinacionális viszonteladókkal dolgozó, saját előállítású, hagyományos, Fenséges Ízek – Gusturi Boierești nevű termékcsaládjával országos szinten jelen lévő vállalkozás történetét. A 2010-es indulás óta bőven voltak kihívások, sikerek és bukások, de minden alkalommal a Diószegi család tagjai megtalálták a megoldást a továbblépésre, a váltásra, melynek eredményeképpen Sepsiszentgyörgyön, egész pontosan Kilyénben sikerült már több éve „gyökeret verniük”, bővülniük – ennek egyik fontos állomása a frissen felavatott csarnok –, az elmúlt években a cég árbevétele már elérte a 30 millió eurót. A vállalkozás sikerét mutatja az is, hogy 135 személyt foglalkoztatnak, az új, 2,5 millió eurós beruházás révén újabb 25 munkahelyet teremtenek.

A rendezvényen a tulajdonos Diószegi Tiboron kívül Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és az Országos Élelmiszer-biztonsági Hatóság képviselője is megosztotta gondolatait, Ambarus Ilona pedig az alkalmazottak nevében szólt. Tamás Sándor és Édler András egyaránt a vállalkozás, valamint az új beruházás értékteremtő jellegét emelte ki, méltatva a sok munkát, a határozott elképzeléseket, melyek végig vezérelték a családot, hogy ne a nehézségeket, hanem a kitűzött célt lássák maguk előtt. Amint azt Tamás Sándor megfogalmazta: tudták, hová szeretnének eljutni, és azt meg is valósították, és ezzel egyben Székelyföld gazdasági kisugárzásának erősítéséhez is hozzájárultak. Kiemelték, hogy a vállalkozás úgy tudott fejlődni, bővülni, hogy termékeik minőségéből, a hagyományos ízvilágból nem engedtek, és ez teszi őket értékteremtővé amellett, hogy több mint 130 háromszéki családnak biztosítanak megélhetést. Édler András külön kiemelte: nagyon szép fejlődésnek tekinthető egy 15 éves vállalkozásnál, hogy mára már az első tíz cég közé sikerült feltornásznia magát a nehézségek, megtorpanások ellenére. Azt is leszögezte, hogy a vállalkozás nem csak a megye gazdaságának egy fontos pillére, hanem a kitartás, a fejlődés, a piacorientált, az innovatív gondolkodásmódnak is az iskolapéldája lehetne.

Diószegi Tibor az általuk közvetített elvekről szólt, elmondva, hogy az elmúlt 15 évben egy cél hajtotta őket, éspedig a fejlődés szándéka, hogy ma jobbak legyenek, mint tegnap voltak, holnap pedig mint ma, és büszkék a 15 év minden pillanatára, a sikerekre és kudarcokra egy­aránt. Kiemelte, hogy az új csarnok egyedi ipari létesítménynek minősül, ugyanis IFS-tanúsítvánnyal rendelkezik, azaz a legmagasabb higiéniai követeléseknek megfelelően csomagolják az árut. A megnyitón több alkalommal – így Ambarus Ilona köszöntőjében – is elhangzott: fontos a vállalkozáson belüli jó hangulat és a munkakörülmények, illetve a tulajdonosok méltó viszonyulása az alkalma­zottakhoz.

Különlegességként Tamás Sándor a maga és az elfoglaltságai miatt távol maradó Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nevében egy szerencsehozó élő malacot adott át ajándékként a tulajdonosoknak.