Megfenyegette az RMDSZ-t Călin Georgescu

A jogvédelmi szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy Georgescu azt a népszerű, román szélsőséges nar­ratívát vette elő, mely szerint meg kell szüntetni a magyarság politikai képviseletét. „Úgy gondolom, hogy ha ezt a lakótelepi egyesületet – mert ez nem egy párt – egy kicsit megvizsgálnánk, és valószínűleg nagyon hamar meg is lesz vizsgálva, akkor nagyon sok minden kiderülne. Ezt a lakótelepi egyesületet RMDSZ-nek hívják. Senki sem nyúlt hozzájuk 35 év alatt, senki sem kérdezte őket. Ők voltak a szolgálati zsanér, és ez a zsanér nemcsak zsanérként működött. Ha ma a pénzügyminiszter kettős állampolgársággal rendelkezik, akkor milyen messzire juthat az aktuális rendszer semmirekellősége? Nekik kellene válaszolniuk, nem nekem. Nekem nincs mit válaszolnom. Én Isten előtt egyenesen állok, és nagy megtiszteltetés lesz találkoznom őseimmel, amikor eljön az ideje. Ők ezt nem tehetik meg” – idézték a Realitatea Plusnak nyilatkozó Călin Georgescut. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat kiemelte, Georgescu egyértelműen utalt a jelenlegi pénzügyminiszter, Tánczos Barna magyar voltára, amikor azt emlegette, hogy az „aktuális rendszer” lehetővé teszi egy kettős állampolgár, pontosabban egy magyar ember számára, hogy pénzügyminiszter legyen. „Ez egyértelmű uszítás és fenyegetés a magyar közösség ellen, valamint azt sugallja, hogy egy magyar ember nem lehet Romániában pénzügyminiszter, pusztán magyar volta miatt” – mutat rá a jogvédelmi szervezet.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat felidézte, Călin Georgescu azt követően intézett támadást az RMDSZ ellen, miután annak vezetője, Kelemen Hunor videóinterjújában felfedte, Călin Georgescu valójában „a régi rendszer jelöltje, akit a romániai titkosszolgálatok tartalékosainak hálózata támogat”, ugyanakkor az állami intézmények Georgescuval szemben tanúsított passzivitását is élesen bírálta. „Rendszerellenesnek mutatta magát, holott ő a régi rendszernek az embere: ’86-ban már New Yorkban és Londonban tanult tovább: az nem bárkinek adatott meg, és nyilván ahhoz a hálózathoz tartozott, bizonyíthatóan. Ő el is mondta, hogy neki Mircea Malița volt a mentora, ami a Caraman-hálózat névvel írható le” – mutatott rá Kelemen a Maszolnak adott interjúban. Mihail Caraman egykori Securitate-tiszt a rendszerváltás utáni Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) első igazgatója volt (1990–1992), a román média szerint a szovjet KGB is kitüntette, amiért az általa szervezett kémhálózat értékes dokumentumokat szerzett meg a NATO főhadiszállásáról.

Kelemen Hunor szerint Georgescu első fordulós választási sikeréhez, az üzenetei Tik-Tokon történt terjesztéséhez hozzájárultak ugyan külföldi szereplők is, de „az első számú probléma” az országon belül, az állami intézmények tétlenségében keresendő. „Mit csináltak az állami intézmények éveken keresztül? Mert Georgescuról éveken keresztül lehetett tudni, hogy ő kicsoda. Ő a vasgárdista eszméket, a legionárius szélsőjobboldali eszméket, a XX. század legsötétebb korszakát felidéző eszméket terjesztette és terjeszti, és azokat vallja a mai napig, és ez az igazán nagy probléma! Nem azok a tetszetős mondatok, egyszerű mondatok, amelyeket minden ember szívesen hall, akár a családról van szó, akár Istenről van szó, akár a hazáról van szó” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. Úgy vélte, nem a titkosszolgálatoknak, hanem Klaus Iohannis államfőnek kellene előállnia egy megnyugtató magyarázattal, amely elfogadtatná a társadalommal, hogy miért kellett az alkotmánybíróságnak érvénytelenítenie a múlt évi elnökválasztást. Magyarázat híján ugyanis „a legeszementebb konspirációs elméletek” terjednek Romániában – figyelmeztetett.

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője úgy fogalmazott, Georgescu magyarellenessége nem számít újdonságnak, figyelembe véve korábbi, a magyarsággal szemben megfogalmazott nyilatkozatait. „Jelenlegi kirohanása is világosan mutatja, ha valakinek lenne még kétsége, hogy Georgescu valóban egy vasgárdista, és ugyanazokkal az elemekkel operál a magyarokkal kapcsolatosan, mint az AUR vagy Șoșoacă, ő szervesen ebbe a sorba illeszkedik a magyarokat illető megjegyzései kapcsán. Semmi jóra nem számíthatunk ettől az embertől, és kimondottan sajnálatos, hogy olyan sok embert meg tudott vezetni. Remélem, hogy a legtöbb ember számára kijózanító Georgescu azon szándéka, hogy a magyarság érdekképviseletét megszüntetné, vagy hogy etnikai alapra helyezné, ki milyen pozíciót foglalhat el ebben az országban” – összegzett a jogvédelmi szervezet vezetője. (dvk/MTI)