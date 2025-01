Következő írásunk

Egy BMW 325 iX E30-cal a francia Paul Chabloz–Philippe Escobar kettős 2023 és 2024 után idén is megnyerte a külföldi versenyzők körében roppant népszerű Historic Winter Rally kilencedik kiírását, melyet péntektől vasárnapig Kommandón és környékén tartottak meg. A nagyon jó hóviszonyok között lezajlott veterán autós vetélkedőre húsz egység nevezett be, a háromnapos viadalt azonban csak tizennyolc páros fejezte be.