Simona Jâjâie Brassóban született, ott érettségizett, és már gyermekkorától orvosnak készült. Szülővárosában végezte az orvosi egyetemet, a licencvizsgát Marosvásárhelyen tette le, az ottani belgyógyászaton dolgozott rezidensként. Reumatológiából szakvizsgázott, 2019-től szakorvos a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban.

A reumatológia a fertőző betegségek épületének második emeletén működik tizenkét ággyal. Két reumatológus szakorvos, hét asszisztens, három betegápoló látja el a betegeket, kis csapat, de sok fel­adatot látnak el – hangsúlyozza Jâjâie doktornő. Naponta három-négy órát rendel a járóbeteg-rendelőben, Veronica Grigore osztályvezető főorvossal együtt ellátja a beutalt betegeket, interklinikai konzíliumokon vesz részt, mozgásszervi ultrahangvizsgálatokat végez, erre külön képesítéssel rendelkezik. 2024-ben 3838 pácienst láttak el a reumatológiai járóbeteg-rendelőben és 905 beteget folytonos beutalással az osztályon, ezenkívül egynapos beutalásokkal is végeztek vizsgálatokat.

Legtöbbször a páciensek valamilyen fájdalom miatt keresik fel a reumatológust, főként ízületi fájdalommal, izomfájdalommal, gerincfájdalommal, hátfájással, felső és alsó végtagi fájdalommal, de a ritka betegségek tünetei között előfordul látászavar, bőr- vagy nyálkahártya-kiütés, elváltozások a bőrön, a szájban, az intim területeken.

A reumatológiára főként degeneratív kórképekkel érkeznek a betegek, ezek a leggyakoribb betegségek, a második kategória az autoimmun gyulladásos kórképeké, a harmadik a mikrokristályokkal kapcsolatos betegségek csoportja – ismerteti a szakorvos. A degeneratív patológia az öregedéssel függ össze, de vannak köztük fiatal betegek is. Az okok: életkor, túlzott testsúly, mozgáshiány vagy éppen a fokozottabb ízületi igénybevétel, például sportolóknál.

Az autoimmun betegségek, az autoimmun gyulladás az immunrendszernek olyan meghibásodása, amikor az eredetileg a szervezet megvédésére hivatott rendszer valamilyen okból megbomlik, és a szervezet saját sejtjei, a test bizonyos struktúrái vagy az egész test ellen harcol. Az így kialakuló betegségek több szakterületet érinthetnek. A leggyakoribb autoimmun betegségek: a rheumatoid arthritis, a pikkelysömörös ízületi gyulladás (psoriasis) és a spondylarth­ritis csoportba tartozó egyéb betegségek, amelyeknél a tünetegyüttes igen változatos. A lupusz gyakrabban fordul elő nőknél. Ez egy autoimmun betegség, amely bármit érinthet a szervezetben. Leggyakrabban bőrelváltozások fordulnak elő, elsősorban az arcon, de nem csak. Előfordulhat hajhullás, fekélyesedés, a betegség bármelyik szervet érintheti. Járhat vesekárosodással neurológiai, pszichiátriai, gyomor-bélrendszeri panaszokkal, ízületi és izomkárosodással is. Lehet enyhe vagy súlyosabb károsodással járó, a betegség fejlődése kiszámíthatatlan, ezért nehéz a lupuszos betegek kezelése – szögezi le a reumatológus.

Gyakoriak mostanában a mikro­kristályok okozta betegségek, ebben a kategóriában a legismertebb a köszvény. Itt a nátrium-monourát kristályok lerakódása okozhat károsodást. Az okok közé sorolható a húsfogyasztás, ellenben a túlzott alkohol- és sörfogyasztás is vezethet a húgysav szintjének emelkedéséhez. Vannak más kristályok is, nem csak monourátkristályok, amelyek ízületi gyulladást idézhetnek elő – mondta a reumatológus, aki rendszeres mozgást és megelőző vizsgálatokat javasol.

Az autoimmun betegségek esetében még mindig vizsgálja az orvostudomány az okokat. Ahol genetikai tényezők vannak, ott nem tudnak ezen változtatni – hangsúlyozza Jâjâie doktornő.



Vizsgálatok

A páciens által elmondott panaszokból és a klinikai vizsgálatból indul ki a szakorvos, ezek elemzése után dönt a további lépésekről. A laboratóriumi analízisek sok szakterületen azonosak, de vannak sajátos vizsgálatok, amelyek az egyes autoimmun betegségek többé-kevésbé specifikus antitestjeit határozzák meg. Az antitestek kimutatását csak magánlaboratóriumokban végzik, a biztosító nem fizeti ezeket a vizsgálatokat, és meglehetősen drágák, ellenben elengedhetetlenek adott betegségek diagnosztizálásához és az érintett betegek helyes kezeléséhez – mondja a doktornő.

Ezek a specifikus immunológiai vizsgálatok bizonyos esetekben genetikai vizsgálatokat is feltételeznek, amelyeket szintén csak magánlaboratóriumokban végeznek.

Vannak képalkotó vizsgálatok is, mint a mozgásszervi ultrahang, amely segít az ízületek szerkezetének azonosításában, valamint röntgen, mágneses rezonancia, nagy felbontású CT, amely részletesen mutatja a tüdő szerkezetét, ami különösen tüdőfibrózis esetén igen hasznos, mivel ez igen gyakori az autoimmun kórképekben – részletezte Jâjâie doktornő.

A reumatológia osztályon mindenkinek megvan a pontos feladata

Nincs teljes gyógyulás, de lehet jól élni

Beszélgetésünk alatt kényes témához érkeztünk. Simona Jâjâie nem kertel, kimondja: a reumatológához tartozó betegségekből nincs teljes kigyógyulás, ellenben megfelelő kezeléssel vannak időszakok, amikor a beteg tünetei enyhülnek, akár el is múlhatnak, de sajnos ott van a visszatérés lehetősége. Igaz, hogy leginkább az időseket érintik az ízületi betegségek, de az összes többi kórképet tekintve minden korosztályból jegyeznek betegeket a reumatológia területén.

Vannak hullámvölgyek és remissziós időszakok, ez azt jelenti, hogy a betegnek nincs klinikai panasza, az analízisek eredménye alapján jól van, szinte gyógyultnak tekinthető, de sajnos ez nem így van – mondotta. Sikerekről akkor beszélnek, ha adott páciens hosszabb ideig fájdalommentesen él, szervi és fizikai bántalmai átmenetileg megszűntek, ha sikerül minél hosszabb ideig fenntartani az egészségeshez közeli állapotot – véli a megyei kórház reumatológusa. Ezért tartanak szoros kapcsolatot a betegekkel, kontrollvizsgálatokra hívják őket, követik a betegség fejlődését, állapotukhoz igazítják a megfelelő kezelést. Nincs teljes gyógyulás, de lehet jól élni ezekkel a betegségekkel, ellenben fontos az orvos utasításainak betartása és a rendszeres vizsgálat – véli Jâjâie doktornő.

Több, a reumatológia szakterületéhez tartozó betegség esetén összeférhetetlen az adott gyógyszeres kezelés a terhességgel, de vannak esetek, amikor bizonyos készítmények használata szigorú orvosi ellenőrzés mellett megengedett, nem károsak a magzatra és az édesanyára sem. A reumás ízületi gyulladás például egyike azoknak a betegségeknek, amelyek nagyon jól kezelhetőek a terhesség alatt, gyakran erre az időre megszűnnek a fájdalmak, de sajnos utána visszatérhetnek, erősödhetnek is – magyarázza a szakorvos. Vannak ellenben betegségek, amelyek esetében teljesen ellenjavallott a várandósság, illetve csak a remissziós időszakban javasolják – mondotta.



A csapatmunka híve

A tizenkét ágyas reumatológiai osztály folyamatosan telt házzal működik, emellett naponta hat-hét egynapos beutalást is jegyeznek, amikor különböző vizsgálatokat végeznek a behívott páciensek számára, és a járóbeteg-rendelőben is sokan jelentkeznek, köztük sok az új eset. Jâjâie doktornő szerint a megye lakosságához képest az országos átlagnál gyakoribb Háromszéken a reumatoid arthritis, a psoriasisos arthropathia, a spondylitis és általában a degeneratív patológiák. Ebben a hideg éghajlat is közrejátszik – véli a reumatológus.

Bár a reumatológia nem kecsegteti az orvost túl sok sikerrel, mert amint említettük, nincs teljes gyógyulás, Simona Jâjâie szereti a szakmáját, örvend minden apró eredménynek, amit pácienseinél elér. Számára a hegyek, a kirándulások nyújtanak igazi kikapcsolódást, brassóiként erre már gyermekkorában is gyakran volt lehetősége. Háromszék ugyan nem az otthona, ellenben a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban otthonosan érzi magát, értékeli a csapatmunkát és szakterülete változatosságát.