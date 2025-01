A színésznő elsődleges célja ezúttal is az, hogy eljuttassa a nézőkhöz azt az életérzést, amit Bereményi Géza és Cseh Tamás képvisel. „Csak tíz év múlva ne ez a dal legyen” – írják egyik dalukban, de a színház ajánlója szerint ezek az alkotások „sajnos vagy hál’ istennek!” nem akarnak veszíteni aktualitásukból. A mostani műsor alapmotívuma a „Valóság nagybátyánk”, amely egyre nehezebben értelmezhető, mellyel kapcsolatosan egyre nagyobb zavarban vagyunk, mert a távolság tőle egyre nő, a kedves rokon hiánya pedig egyre fájóbb: „mert adódhatnak bajok, most, hogy én távol vagyok...”



A szellem győzelme

Gajzágó Zsuzsa szerint „halálosan komolyan vett játékosság” jellemzi Cseh Tamás dalait, melyek a szellem győzelmét jelentik a bornírt politikai gondolkodás, hatalmi játszmák, társadalmi berendezkedés fölött. Bölcsességgel és rálátással tekintenek a világra, amelyhez fontos a távolságtartás, miközben mégis olyan közvetlenek, mintha személyesen szólítanának meg minden hallgatót. A színésznő szerint esszéket lehetne írni egy-egy verssorról, olyan gazdag a jelentéstartalmuk.

„Olyan ember volt, aki próbálta messze elkerülni a köznapiságot, mindig az élet eksztatikusságát kereste. Akkora lobogás volt benne, amekkorát kevés emberben éreztem életem során... Úgy érzem, az a fajta humor, érzékenység, reflexió a világra, amit ő képvisel, talán segít egy kicsit felül­emelkedni a jelen problémáin, eligazodni abban a riasztó változási folyamatban, amely körülvesz bennünket” – vallotta a színésznő Cseh Tamásról az új produkció kapcsán.

Összművészet

Szőcs Botond lapunknak elmondta, ő nem úgy hallgatja Cseh Tamást, mint zenészt, számára a nagy énekmondó inkább összművészetet képvisel: színész is, festő is, akinek előadásaiban ugyanolyan fontos a zene és a szöveg, mint az arckifejezés, az állapotok, amelyeket megjelenít. Szőcs Botond szerint Gajzágó Zsuzsa nagyon jól rezonál mindarra, amit ezek a dalok jelentenek, de az előadás elkészítése során az is kihívás volt számukra, hogy minél színesebbé tegyék a produkciót különböző színpadi elemekkel, hogy ne csak előadják, hanem feldolgozzák a dalokat. Ő maga ezúttal nemcsak zongorázik, hanem harmonikázik és dobol is az előadásban.

Mint mesélte, ez már a Tamási Áron Színház ötödik előadása, amelyben zenészként közreműködik a Gyévuska, Chicago, Kurázsi és gyerekei, valamint a Tesztoszteron-koncert után, melyekben elsősorban zongoristaként, de korrepetitorként, karmestereként, zenei vezetőként is szerepet vállalt. A Chicagóban hangszerelte is a dalokat, melyek eredetileg nagyobb zenekarra íródtak. Azt gondolja erről a társulatról, hogy számukra nem létezik lehetetlen, alkotás közben állandóan feszegetik a komfortzóna határait. Néha heteken át együtt próbál velük, lassan olyanná váltak számára, mint egy második család...

A bemutató után január 23-án, majd február 18-án lesz műsoron a Valóság nagybátyám című előadás a Tamási Áron Színház kamaratermében. Jegyek válthatóak a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon.