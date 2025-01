A győzelmi kényszerben pályára lépő Sepsi-SIC már az első percben lövésig jutott Kanyó révén, amire a West Dévától Al-Ioani válaszolt egy, a kapu fölé bombázott labdával. A 3. percben Szőcs találta el a kapufát, folytatásban a háromszékiek kezdeményeztek többet, vendéglátóik viszont labdatartásra és ellentámadásra rendezkedtek be. Veress kísérletére ismét Al-Ioani felelt, majd Fábián és Kanyó küldte mellé a labdát. A 11. percben Veress próbálkozását védte Bogdan, a túloldalon Boldor lőtte fölé a lasztit. A 14. minutumban lesérült Gáll, de nem volt idő elcsüggedni, hiszen Korodinak kellett védeni egy gyors dévai kontra végén. A 18. percben Mánya passzolt Kanyóhoz, aki a hatoson belül álló Veressel kényszerítőzött, a visszakapott labdát csapatkapitányunk közelről a hálóba gurította (0–1). A 20. percben a West játékosai is kapufáig jutottak, ám a zöld-fehérek előnnyel vonultak szünetre.

Kusztos ziccerével indult a második félidő, majd C. Matei és Al-Ionai lábában volt az egyenlítés. A 26. percben egy rosszul elvégzett dévai szögletből indult ellentámadásra a Sepsi-SIC, amelynek végén Veress növelte a mieink előnyét (0–2). A 27. percben Pușca szépített (1–2), a 29. percben pedig Veress fejese szállt fölé, majd kevéssel később Má­this elemi erővel küldte a jobb felsőbe a labdát (1–3). A 34. percben a vészkapussal támadó hazaiak kipasszolták a szentgyörgyi csapatot, és C. Matei egy gólra csökkentette együttese hátrányát (2–3). Az újabb háromszéki találatra a 36. percig kellett várni, amikor Szőcs értékesítette Csog remek passzát (2–4). A hajrában őrülten rohamozott a West Déva, de a védelmünk állta a sarat, és a Sepsi-SIC végül 4–2-re győzedelmeskedett a 14. forduló tegnapi játéknapján. Szép volt, fiúk!

Teremlabdarúgó 1. Liga, 14. forduló: West Déva–Sepsi-SIC 2–4 (0–1).

Déva, városi sportcsarnok. Mintegy 400 néző. Vezette: Vlad Ciobanu, Laurențiu Deaconu. Déva: Bogdan–F. Matei, C. Matei, Lupu, Al-Ioani (cserék: Dincuță, Ilaș, Mateescu, Herci, Pușca, Budai, Boldor, Hordea). Edző: Gabriel Constantin. Sepsi-SIC: Korodi–Kanyó, Veress, Csog, Fábián (cserék: Papp, Máthis, Kusztos, Vajna, Mánya, Szőcs, Rendi, Gáll). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Matei C. (27.), Ilaș (35.), Al-Ioani (39.), illetve Szőcs (14.), Kanyó (39.). Gólszerzők: Pușca (27.), C. Matei (34.), illetve Kanyó (19.), Veress (26.), Má­this (33.), Szőcs (36.).

A romániai futsalválogatott Eb-selejtezői miatt a teremlabdarúgó 1. Liga küzdelmei három hétig szünetelnek, majd ezt követően folytatódik a felsőházi rájátszás, ahol mindenki játszik mindenkivel.