Megpihent a szív, mely

értünk dobogott, / Két

szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. / Arany volt a

szíve, munka az élete, / Isten hívta, mert ő is szerette. / Jóságát felejteni soha nem tudjuk, / Emlékét szívünkbe örökre bezárjuk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, após, apatárs,

testvér, rokon, barát,

szomszéd és ismerős,

a székelyzsombori születésű sepsiszentgyörgyi

özv. TOMP ANDRÁS

életének 71., özvegységének 8. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2025. január 22-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

Részvétfogadás 12 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4333852

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, / ajka nem szól többé, mert bezárt, holt. / Megállott a kéz, mely csak adott, / soha semmit nem kért és el nem fogadott.”

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagy­mama, dédnagymama, anyós, anyatárs, nagynéni,

RÁKOSI EMMA

(szül. SZENTES)

életének 81., házasságának 60. évében 2025. január 21-én rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait január

23-án, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsibodoki ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1119778

Szomorú szívvel, de Isten kegyelmével tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi

PÁL OTTILIA

(szül. DÉNES)

életének 89. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. január

23-án, csütörtökön 15 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református ravatalozóháztól.

„Jézus ekkor ezt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Ján 11:25)

A gyászoló család

1119775



Megemlékezés

Hálával és szeretettel

gondolunk drága édesapánkra,

dr. SZŐTS DÁNIELRE halálának 8. évfordulóján, aki 2025. január 31-én töltené be a 100 évet. Életével, munkásságával maradandót alkotott népének (nemzetének), szerető családjának.

4333846

„Nem múlnak ők el, kik

szívünkben élnek, / Hiába szállnak, árnyak, álmok, évek.”

Hálával és szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

PAP JÓZSEFRE halálának tizenegyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4333859

A hiányérzet örök küzdelmével és szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TÓTH DELINRE halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4333860