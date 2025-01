A kettős leigazolással rendelkező versenyzők első megmérettetése a Magyar Síszövetség éves időmérője volt. A sportolók Stájerországban két műlesikló és két óriás-műlesikló futamon álltak rajthoz. A 12 éves Kővári Gerda korosztálya legjobb idejével zárt, ezáltal a magyar utánpótlás-válogatott tagja lett, míg a 15 éves Kővári Kíra a negyedik, Vass-Vitus Aba pedig a hatodik helyen végzett. A sízők következő megmérettetése a Hómenők Kupa negyedik és ötödik fordulója volt, ahol Kővári Kíra összetettben a dobogó második fokára állhatott, Vass-Vitus Aba mindkét napon első lett, viszont Kővári Gerda nem indult a viadalon.

A három sportoló a folytatásban Szlovákiába utazott, ahol a Tátrában álltak rajthoz. Két nemzet legjobbjai képviselték országukat, a népes mezőnyben a magyar delegáció legjobb eredményét Kővári Gerda (U14) hozta össze, aki 50 versenyző közül műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is a negyedik helyen zárt. Kővári Kíra (U16) 47 indulóból óriás-műlesiklásban 22., műlesiklásban a 23. lett, míg Vass-Vitus Aba (U14) 40 résztvevőből óriás-műlesiklásban 34., műlesiklásban a 27. helyen fejezte be a próbatételt. A sízők ezt követően hazatértek, azonban a Kővári lányok naptárában január 26. és 30. között az Andorrában rendezendő FIS-viadal szerepel.

„Dicséretre méltó eredményeket értek el serdülő korú sízőink, akik nemcsak a magyar és a román mezőnyben bizonyítanak, hanem a nemzetközi porondon is. Kővári Gerda tehetsége egyedülálló, nagyon ígéretes versenyző, aki 12 éves létére az U14-ben is eredményes. A nemrég klubunkhoz igazolt Kővári lányok valamikor Bocz Attila edzőnk irányításával ismerkedtek meg a sportággal, a nevelőegyesületük a brassói Toro Racing Team volt, ezt követően a Corona következett, aztán 2024 óta hivatalosan is a Sport-All Sport Club büszkeségei” – nyilatkozta Vass Hunor klubvezető. (miska)