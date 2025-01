Donald Trump merész tervei

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok megválasztott elnöke már több alkalommal is kijelentette, hogy bővítené országát. Elsőnek a Panama-csatorna visszavételét javasolta, majd felvetette, hogy Grönlandot megvásárolná Dániától. A legnagyobb falat kétségkívül Kanada egyesítése lenne az Államokkal. Trump nem zárja ki, hogy katonai erővel foglalja el Grönlandot és a Panama-csatornát. Kanada esetében nem alkalmazna katonai erőt, hanem a gazdasági erőre támaszkodna. Arról is beszélt, hogy a Mexikói-öblöt átnevezné Amerikai-öbölre. De szóljunk bővebben is a január 20-án hivatalba lépett republikánus elnök által igényelt/követelt területekről. Kezdjük Panamával.