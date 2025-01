Beke Ernő tulajdonos elmondása szerint az elmúlt tizennégy év és négy hónap alatt 55 országból 55 938 látogatója volt a Gyűjtemények Házának. Tavaly 4535 hazai és külhoni vendég fordult meg az épületben. A Gyűjtemények Háza egész évben nyitva tartott, fogadta látogatóit, akik – felnőttek és tanulók – többnyire román vidékekről, Galacról, Tuceáról, Bukarestből, Brassóból és Konstancáról érkeztek. A tavalyi magas látogatottság a Cristian Tabără román újságíró és televíziós személyiség által készített, a Gyűjtemények Házát ismertető filmnek is köszönhető, melyet az egyik román tévéadó kétszer is bemutatott.

Beke Ernő elmondta, tavaly külföldi látogatóik is szép számban voltak, újdonságként a Fülöp-szigetekről és az Amerikai Egyesült Államok Minnesota államából is érkeztek vendégek. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés volt elnöke, miniszterelnöki főtanácsadó a múlt évben már harmadik alkalommal járt a Gyűjtemények Házában.

Tavaly is folytatódott a 2022-ben elkezdett, három hónapig tartó időszakos kiállításokból álló sorozat. Mivel az ásványokat és kőzeteket nagy érdeklődéssel fogadták a látogatók, a tulajdonos nem dobozolta vissza azokat, hanem a pincegalériában a régi üvegek mellett helyet készített számukra. Az ásvány-, illetve kőzetgyűjtemény több mint 700 darabot számlál, de az összes kiállítására nincs tér, hiszen a meglévő tizenkét terem betelt, bővítési lehetőség csak a padlás beépítésével lenne, viszont ez hatalmas munkát (és jelentős költségeket) jelentene a Beke család számára.

A tulajdonos azt is elmondta, hogy tavaly is kapott tárgyi adományokat – elsősorban könyveket –, amelyeket ez alkalommal is szeretne megköszönni. „Az emberek nem csak hoznak, hanem visznek is el az általuk kiválasztott könyvekből, hogy majd kiolvasva továbbadják, vagy visszahozzák és mást válasszanak helyette. Ez a tevékenység is díjmentes” – hangsúlyozta Beke Ernő, aki azt is elárulta, hogy idén is folytatódik az időszakos kiállítások sorozata, március elsején a kiskanalak kerülnek közszemlére. Beke Ernő sajnálja, hogy helyszűke miatt a több mint kilencezer darabos kiskanálgyűjteményét nem tudja mind kiállítani.

A Gyűjtemények Háza idén is szeretettel várja a látogatókat naponta 8 és 18 óra között, nagyobb csoportok esetében Beke Ernő arra kéri a csoport vezetőjét, hogy időpont-egyeztetés céljából hívja őt a 0744 202 702-es telefonszámon.