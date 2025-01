Karcsúsít a szenátus, tiltakoznak az alkalmazottak

A szenátus élére a decemberi parlamenti választásokat követően megválasztott Ilie Bolojan házelnök tegnap délelőtt sajtótájékoztatón ismertette a felsőház átszervezésére vonatkozó elképzeléseit. Közölte: az állások számát 796-ról 618-ra csökkentik, az alkalmazottak csaknem negyedét elbocsátják. Továbbá 20 százalékkal csökkentik a felsőház gépkocsiflottáját és üzemanyag-kiadásait is. Az új szervezeti felépítés a februárban kezdődő tavaszi ülésszakban lépne életbe és március végére befejeződne az átszervezés. A házelnök szerint ennek nyomán a szenátusi tevékenység nem szenvedne csorbát és jelentős megtakarítást eszközölnek.

A házelnök tájékoztatása szerint a szenátorok munkaprogramja is módosul. Eddig a munka hétfőn a plenáris ülésen, kedden pedig a szakbizottságban zajlott, de ezentúl szerdán is lesz plenáris ülés, a csütörtököt pedig a törvénytervezetek közvitájára szánják. A vitákra szakértőket is meghívnak, így a felsőházban elfogadott jogszabályok minősége is javulni fog – részletezte Bolojan.

Beszélt arról is, hogy a parlamentnek meg kell erősítenie a felügyeleti jogkörét. Emlékeztetett arra, hogy a parlament alárendeltségében számos intézmény működik, amelyek közül néhány „irányíthatatlanná vált”. A parlament pedig szigorítaná az ellen­őrzésüket, hogy valóban a polgárokat szolgálják. Ilie Bolojan azt is közölte, hogy elektronikus beléptetőrend­szert szereltet fel, mivel jelenleg nem ellenőrzik az alkalmazottak munkahelyi jelenlétét. A kormányfőtitkárságnak három hónapja van orvosolni a problémát.

A szenátus alkalmazottjai spontán sztrájkkal reagáltak a házelnök bejelentésére, épp, amikor a sajtótájékoztatóját tartotta. Ilie Bolojan megpróbált szót érteni a folyosóra kivonuló köztisztviselőkkel, hangsúlyozva: a leépítés versenyvizsga alapján történik, a jó szakembereknek nincs mitől félniük. „Tisztelt kollégák, kérem, hallgassanak meg! Korrekt versenyvizsgákat fogunk szervezni, és aki ért a szakmájához, annak sikerülni fog. A politikai alapon megszerzett zsíros állások ideje véget ért. Ez van, sajnálom” – mondta a szenátus elnöke a hangoskodóknak.

A tiltakozók képviseletében Cristina Tarteaţă, a szenátus szállításügyi bizottságának egyik tanácsosa azt nyilatkozta, ők, vagyis a szakértők biztosítják a „folyamatosságot” az intézményben, és a szenátorok jogalkotói munkájához szükség van az ő felhalmozott tudásukra. Ha négyévente lecserélik a szakértőket, akkor ellehetetlenül a törvényhozási folyamat – fejtette ki. Azt is hozzátette, a felsőház alkalmazottjai közösen terveznek pert indítani az intézmény ellen. Cristina Tarteaţă tájékoztatása szerint a létszámcsökkentésben érintett kollégáinak nettó átlagbére 6000 lej, ami „jóval kevesebb, mint más, kevésbé fontos intézmények alkalmazottjaié”.

A szenátusi szakszervezetek is határozottan ellenzik a leépítést, kifogásolva, hogy az „sietve”, valós konzultáció nélkül történne.

Ciprian Şerban képviselőházi elnök bejelentette tegnap, hogy az alsóház átszervezése is folyamatban van, és a jövő hét elején véglegesítik a tervet, amely személyzetcsökkentést és az energiahatékonyságra törekvő intézkedéseket is tartalmaz. Az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva a politikus elmondta, hogy az alsóháznak megközelítőleg 1500 alkalmazottja van, és a tervek szerint több mint 200 állást szüntetnek meg. A képviselőházi elnök szerint az energiahatékonyságot is szem előtt tartják, minden lehetséges intézkedést meghoznak, ami hozzásegíthet a költségek csökkentéséhez, például az épület külső és belső kivilágításával is spórolni kívánnak.