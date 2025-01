Az RMDSZ Antonescut, az AUR Georgescut támogatja

A fejlesztési miniszter emlékeztetett, hogy a koalíciós megállapodás értelmében a Szociáldemokrata Pártnak (PSD), a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) és az RMDSZ-nek közös államfőjelöltje lesz Crin Antonescu személyében, és az RMDSZ jövő héten hivatalosan is elnökjelöltjeként nevesíti Crin Antonescut. „Ha az RMDSZ fórumai áldásukat adják erre a javaslatra, hogy Crin Antonescut támogassuk – és szerintem nem lesz gond ezzel, de a statútum szintjén is megtörténtté kell tenni –, akkor támogatni fogjuk a jelöltünket és természetesen kampányolni is fogunk neki” – nyilatkozta Cseke.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) országos vezetőtanácsa tegnapi rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy Călin Georgescut támogatja az elnökválasztáson. Közleményük szerint a testület egyhangúlag az elnökválasztások második fordulójának megszervezését tartja célravezetőnek az alkotmányosság szempontjából. Ugyanakkor ha az elnökválasztást az elejétől megismétlik, akkor az AUR tiszteletben tartja a román állampolgárok november 24-én kifejezett akaratát, és Călin Georgescut támogatja – olvasható a közleményben. A párt leszögezte, hogy bizonyos „egyéni hangok” nem képviselik az AUR álláspontját, hanem csak személyes véleményüket hangoztatják a nyilvánosság előtt.